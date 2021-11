Olimpia Milano, vittoria e primato in cassaforte: schianta il Fenerbahçe 43-68 Incredibile prova di forza della squadra di Ettore Messina, che si impone con autorità sul campo del Fenerbahçe. L’Olimpia Milano consolida il primato in Eurolega.

A cura di Luca Mazzella

Uno statement game, così si dice. Una partita che rafforza ulteriormente le ambizioni di un'Olimpia Milano che coglie l'ottava vittoria su nove partite giocate in Eurolega, grazie a una prova di maturità e autorità sul campo del Fenerbahçe di Sasha Djordjevic, e consolida il primo posto europeo degli uomini di Messina. Brillano in tanti, con doppie cifre di Shields (13) e Datome (11) e i 9 punti di Hall e Mitoglu, ma è soprattutto nella metà campo difensiva che la capolista d'Eurolega impartisce una severissima lezione a domicilio agli avversari, con un clinic vero e proprio che tocca il suo apice nel primo e terzo periodo da 3 e 9 punti concessi.

La cronaca della partita

Milano inizia come meglio non può, tenendo il Fenerbahce a quota 0 punti per i primi 5 minuti e 14 secondi di partita (primo punto di Jan Vesely dalla lunetta) e recuperando 5 palloni in apertura, con i punti che arrivano in maniera quasi beffarda per i turchi dai soli ex Nick Melli e Gigi Datome, che si dividono canestri e azioni difensive di altissimo livello che valgono la bruciante partenza per 11-1 che pronti-via toglie fiducia e carica al rumoroso pubblico locale. Si iscrive alla festa anche Shavon Shields, che segna i due punti del 13-1 con Milano capace di tenere, dopo quasi 8 minuti, gli avversari ancora a secco di canestri dal campo, e subito dopo la tripla del 16-1. Dalla panchina Messina trova ulteriore energia, con Tarczewski che in difesa fa sentire muscoli e centimetri e il Chacho Rodriguez che prima regala l'assist e subito dopo tripla del 19-1 seguita da quella di Davon Hall che vale il 22-3 (nel mezzo il primo e unico canestro del quarto dei padroni di casa arriva dopo 9 minuti e 5 secondi). Il primo quarto si chiude con il +19 Olimpia e avversari tenuti a 1/6 da 2, 0/5 da tre e 5 palle perse.

Il secondo inizia con lo stesso copione: alley-oop di Rodriguez per Tarcewski, tripla di Mitoglu, tripla di Hall, e ancora time-out di Sasha Djordjevic, che inizia a dare spazio alle seconde linee cercando energie dalla panchina con il punteggio che recita un eloquente 32-7. Un piccolo calo di concentrazione del “Chacho” (4 palle perse in pochi minuti) e la schiacciata di Vesely fanno imbestialire Messina che chiama il minuto di sospensione anche perché il Fener rientra emotivamente in partita e tiene almeno in attacco dove la palla inizia a entrare con continuità nonostante Milano costringa a sudare le proverbiali sette camicie in ogni singolo possesso.

Una tripla di Shields a fil di sirena e una bellissima difesa della coppia Melli-Tarczewski confeziona il fallo offensivo turco per un recupero palla che toglie ritmo all’ondata degli uomini allenati dall’ex coach della Virtus Bologna. La fisicità del Fenerbahce però sale di colpi e rende molto più difficoltosi gli attacchi Olimpia, con Messina che ricorre alla panchina per gestire il vantaggio e trovare soluzioni alternative. Con la rimonta turca che un po' alla volta sembrano riaffacciarsi almeno ad un gap decoroso (dal 5-30 a 20-35) proprio a fil di sirena del periodo Jerian Grant ruba una palla importantissima e si lancia in contropiede per chiudere i primi 20 minuti sul 37-20 Milano.

Il secondo tempo inizia nuovamente con un grande effort difensivo di Milano, che nel frattempo trova in attacco la tripla di Shields e le due di Datome per il 46-20 in due attacchi al limite dei 24 e in situazione di transizione, con l'ex capitano della Nazionale bravo a farsi trovare in angolo in attesa dello scarico. Devon Hall ne aggiunge altri 3, ma con canestro dall'area e tiro libero aggiuntivo, e in 4 minuti l'Olimpia arriva fino al +27 (49-22 e 51-24) con il parziale di 14-4 in apertura del periodo. Ricci tripla dopo una bellissima circolazione di palla per il 56-27 che diventa 58-27 nell'azione successiva e addirittura 60-27 su un'altra perla di Rodriguez per Mitoglu. Il periodo si trascina fino alla sirena che chiude il parziale sul 62-29, con appena 9 punti segnati dalla squadra di casa.

L'ultimo periodo del Fener inizia con un parziale di 8-0 costruito dall'energia delle seconde linee dei turchi, su tutti Hazer, che rosicchiano in parte l'enorme svantaggio accumulato invogliando Messina al time-out sul 62-37, da cui Milano esce giocando attacchi pazienti col long-two di Shields e un'iconica azione difensiva di Melli che stoppa il tentativo di schiacciata sempre di Hazer.

Da lì in poi anche le residue chance di salvare la faccia del Fenerbahce si spengono e gli ultimi minuti sono di pura gestione per Grant e compagni, con minuti concessi anche a Daniels e Biligha in chiusura. Finisce 68-43 per Milano. Sempre più prima, sempre più sicura del livello raggiunto dopo una straordinaria prova di forza.