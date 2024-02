Non ha soldi per scarpe della sua taglia, bussano alla porta: sono scatoloni di Shaquille O’Neal La madre di un ragazzo di 16 anni aveva lanciato una raccolta fondi per trovare i soldi per far fare le scarpe su misura 57-58 per suo figlio. A quel punto è intervenuto Shaquille O’Neal, che di problemi simili ne sa qualcosa… Gesto meraviglioso dell’ex campione NBA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Che Shaquille O'Neal sia capace di gesti di grande cuore non è una novità: il 51enne ex giocatore di basket, quattro volte campione NBA (tre con i Lakers, una con Miami), è tuttora popolarissimo anche dopo il ritiro. L'inconfondibile vocione e il sorriso contagioso di Shaq sono una presenza abituale in TV, visto che l'ex cestista adesso fa l'analista del campionato NBA. Nelle ultime ore il gigante del New Jersey ha ricevuto tantissimi elogi per il suo ennesimo atto di generosità: ha regalato 20 paia di scarpa di taglia gigantesca (lui ne sa qualcosa…) ad un ragazzo che non poteva permettersi il costo per farle realizzare su misura, unico modo di procurarsele visto che nessuna azienda le produce di serie.

Jor'el Bolden ha 16 anni, è alto quasi due metri e pesa più di 170 chili: servono scarpe 57-58…

Jor'el Bolden è un adolescente del Missouri la cui stazza enorme comporta una serie di intuibili problemi nel procurarsi l'abbigliamento, in primis le calzature. Il ragazzo a 16 anni è alto 1,98, pesa oltre 170 chili e porta scarpe che sono numero 23 nella misurazione statunitense, corrispondenti ad una taglia 57-58 nel sistema europeo. Si tratta davvero di scarpe introvabili in commercio. L'unico modo per procurarsele è di farsele fare su misura, ma ad un costo esorbitante, oltre mille dollari, vicini al migliaio di euro al cambio.

Shaquille O'Neal è uno dei personaggi più amati dello sport americano

Allora la madre di Bolden, Tamika Neal, vista l'impossibilità di affrontare una spesa del genere, ha creato un account su GoFundMe per aprire una raccolta fondi allo scopo di comprare a suo figlio scarpe adatte ai suoi piedi. Da quel momento la storia si è diffusa a livello nazionale ed è arrivata alle orecchie di Shaquille O'Neal, che si è messo in contatto col ragazzo. Meno di tre settimane dopo, un corriere ha bussato alla porta di casa Bolden: aveva tre grandi scatoloni pieni di enormi scarpe numero 23. E non solo di quelle.

Lo stupore misto a gioia di Jor'el quando ha aperto lo scatolone con le scarpe mandategli da Shaq

"È meglio della mattina di Natale, ma non è stato Babbo Natale a mandarlo, lo ha fatto Shaq", ha detto la mamma di Jor'el. Le scatole erano piene di vestiti e scarpe, nonché di cose provenienti direttamente dall'armadio di Shaq. La scatola più importante era piena di quasi 20 paia di scarpe. "Sono di grande aiuto per ora – ha spiegato Tamika – Ma alla fine avrà bisogno di una scarpa più grande, ed è a questo che servono i soldi della raccolta". Un appello raccolto dalla comunità di Kansas City, che ha donato migliaia di dollari per la causa di Bolden.

Per quanto riguarda il suo futuro, Jor'el, come Shaq, sogna di diventare un atleta professionista, nel suo caso un pugile. La stazza c'è, sicuramente bisognerà perdere qualche chiletto.