Nico Mannion irriconoscibile, crollo di peso dopo un’infezione: ha perso 10 chili Nico Mannion ha perso 10 chili in poche settimane a causa di un’infezione presa durante i Giochi Olimpici di Tokyo: emblematica la foto scattata al PalaDozza prima dell’amichevole contro Brindisi. La Virtus Bologna ha fatto sapere che in 2-3 settimane dovrebbe rientrare in gruppo ma coach Sergio Scariolo è già tornato sul mercato per ovviare all’assenza del classe 2001.

A cura di Vito Lamorte

È stata l'estate di Nico Mannion: dopo le belle prestazioni con la Nazionale Italiana tra Preolimpico e i Giochi di Tokyo, il cestita nato a Siena è diventato un giocatore della Virtus Bologna ma per vederlo in campo con le "V Nere" potrebbe passare un po' di tempo. Purtroppo il classe 2001 nell'esperienza olimpica in Giappone si è procurato un’infezione intestinale che è stata inizialmente trascurata durante le vacanze negli USA e lo ha portato a perdere tra i 10 e gli 11 chili nelle scorse settimane. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

Si tratta di un calo di peso piuttosto evidente e lo si può notare anche dalla foto scattata al PalaDozza in cui è a bordo campo prima dell’amichevole della Virtus contro Brindisi: Mannion sembra molto giù di un tono a livello muscolare rispetto all'atleta tonico visto nel corso dell'estate ma in base a quanto fa sapere la società emiliana che il play ex Golden State Warriors avrebbe già recuperato quattro dei dieci chili persi in questo mese di inattività.

Nico Mannion dovrebbe rientrare in squadra tra 15/20 giorni ma dovrà ritrovare la condizione atletica migliore prima di intraprendere la sua esperienza con la squadra campione d’Italia in carica. La Virtus ha messo sotto contratto Ty-Shon Alexander, che lo scorso anno ha giocato 15 partite con Phoenix, per ovviare all'assenza di Mannion che, parole di coach Sergio Scariolo, "starà fuori dal campionato a lungo…". Il giovane cestita azzurro aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram in occasione della presentazione del roaster delle "V Nere" a Folgaria ringraziando la società per la vicinanza e i tifosi per la sua assenza all'evento. Mannion non vede l'ora di rientrare ma prima dovrà ritrovare i muscoli e il ritmo partita, per lasciarsi definitivamente alle spalle questa brutta esperienza.