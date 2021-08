Nico Mannion è un nuovo giocatore della Virtus Bologna: tutti i dettagli dell’operazione Nico Mannion è un nuovo giocatore della Virtus Bologna. La guardia della Nazionale lascia i Golden State Warriors e firma per i campioni d’Italia. Tutti i dettagli dell’operazione.

Nico Mannion è un nuovo giocatore della Virtus Bologna. La guardia della Nazionale Italiana lascia i Golden State Warriors e firma per i campioni d'Italia in carica. L'operazione è stata velocissima e il contratto biennale ha convinto il classe 2001 ad accettare l'offerta delle Vu Nere. Dopo aver perso Chris Chiozza, gli emiliani hanno lavorato fin da subito in orbita NBA per un two-way contract con GSW e la situazione si è evoluta molto rapidamente. Altro colpaccio clamoroso della gestione Baraldi che grazie alla disponibilità di patron Zanetti inserito nel roaster di Sergio Scariolo un altro talento visto che l’obiettivo è fare strada in Eurolega. Affare lampo, che è stato finalizzato in meno di 24 ore, e un’offerta a cui Mannion non ha saputo dire di "no", sapendo che i suoi diritti in NBA resteranno dei Warriors e che avrà un’opzione d’uscita per tornare negli USA già la prossima estate.

Queste le parole dell’Amministratore Delegato di Virtus Segafredo Bologna, Luca Baraldi, sull'arrivo del 20enne reduce da una stagione in NBA e dalle belle prestazioni con la selezione di Sacchetti: “Annuncio con grandissima soddisfazione l’arrivo nel roster di Virtus Segafredo di Nico Mannion, giovane di grandissimo talento, che nelle recenti uscite della Nazionale Italiana, sia nel preolimpico che nella fase finale delle Olimpiadi, ha dimostrato tutto il suo valore e potenziale tecnico. Il buon esito della operazione è stato possibile grazie alla determinazione e al desiderio che il dott. Massimo Zanetti ha ancora una volta manifestato per fare diventare sempre più grande la nostra Virtus. Nico è stato, sin dall’inizio di questo mercato, uno degli obiettivi più importanti e le trattative per portarlo a giocare alla Segafredo Arena sono iniziate da parecchie settimane. Se Mannion è arrivato alla Virtus è grazie al lavoro e al gioco di squadra messo in campo dal vertice della Società, insieme al nostro coach Sergio Scariolo. Un’annotazione particolare vorrei riservarla a Paolo Ronci che ha sin dall’inizio creduto di poter portare a temine con successo questa importante operazione di mercato".

