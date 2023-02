Nessuno ci era mai riuscito, un bambino vince tanti soldi con quattro tiri: il pubblico non ci crede Un bambino di 13 anni ha fatto esplodere il pubblico segnando l’ultimo canestro da metà campo: nessuno ci poteva credere, c’è stata invasione per festeggiarlo.

A cura di Paolo Fiorenza

Negli Stati Uniti è frequente assistere durante le partite di basket a concorsi che vedono gli spettatori cimentarsi in tiri da metà campo che se realizzati possono far vincere cifre anche molto grosse. Accade nella NBA, ma pure a livello universitario o inferiore. Ovviamente è molto raro che qualcuno vinca, vista la difficoltà delle prove proposte. Ed infatti nessuno era mai riuscito a superare la gara di abilità con ricco premio istituita dalla Bishop Ryan Catholic School, una scuola secondaria dell'Ontario.

Nessuno fino a poche ore fa, quando sul campo di basket dell'istituto è entrato JJ Franks, un ragazzo di seconda media, cui è stato dato il pallone nell'intervallo della partita della squadra liceale della sua scuola. La prova consisteva nel segnare quattro tiri consecutivi da posizioni diverse, sempre più lontane: un layup, un tiro libero, una tripla e un tiro da metà campo. Il bambino è partito senza indugio, gonfiando via via la retina in maniera perfetta e non accennando mai ad alcuna esitazione.

JJ si è preso un po' di tempo soltanto prima dell'ultimo tiro, quello da metà campo: ci ha pensato un attimo, ha preso un po' di rincorsa e poi ha sparato il pallone con forza e precisione a mo' di giavellotto, spedendolo ancora una volta nel canestro in maniera perfetta. A quel punto la palestra della scuola è esplosa in un boato e c'è stata l'invasione di campo degli spettatori per festeggiare l'impresa del ragazzo, che grazie alle sue doti balistiche si è portato a casa 10mila dollari (9200 euro al cambio).

Una cifra decisamente importante per un bambino così piccolo, che ovviamente gioca a basket alla Bishop Ryan Catholic School, nella sua categoria d'età. JJ ha descritto l'esperienza come "travolgente": già era stato fortunato ad essere sorteggiato, lui solo, tra tutti gli spettatori per partecipare alla gara, il "$ 10.000 Gatorade Halftime Shootout".