Morte Kobe Bryant, il responso dell’autopsia sull’incidente: decesso immediato allo schianto

A cinque mesi dall’incidente in cui ha perso la vita Kobe Bryant, insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone, sono emersi i risultati dell’autopsia. Il decesso è avvenuto al momento dello schianto e non a causa delle fiamme, che hanno avvolto l’elicottero in un secondo momento. Nel sangue del pilota nessuna traccia di droghe o stupefacenti.