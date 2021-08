Mondiali di basket 2023: il girone di qualificazione dell’Italia Si è appena concluso il sorteggio degli 8 gironi di qualificazione europei al Mondiale 2023. Gli Azzurri e il nuovo corso inaugurato nelle Olimpiadi da poco concluse sono chiamati a dare continuità al progetto tecnico e collaudare ulteriormente un roster che tra i prossimi europei e appunto il Mondiale deve puntare al grande obiettivo: le Olimpiadi di Parigi 2024.

A cura di Luca Mazzella

32 squadre, due fasi a gironi, gare a partire dal prossimo novembre e un solo obiettivo: essere tra le magnifiche 12 (per la sola Europa) squadre che parteciperanno al Mondiale di basket del 2023, che si giocherà tra Filippine, Indonesia e Giappone tra il 25 agosto e il 10 settembre. Campione in carica: la Spagna, che a Pechino ha battuto in finale 95-75 l'Argentina, nell'ultimo grande scontro tra due generazioni storiche su cui le ultime Olimpiadi hanno definitivamente fatto calare il sipario. Tra le 32 che si devono guadagnare l'accesso al Mondiale ci sono ovviamente anche i nostri azzurri.

Il girone dell'Italbasket

La nostra Nazionale è stata inserita nel gruppo H con la Russia, Olanda, Islanda. Un sorteggio che ci regala comunque una squadra di grande tradizione come la Russia, ma tutto sommato benevolo, e che nella primissima scrematura non destava particolare preoccupazione. Le finestre saranno probabilmente usate anche per coinvolgere via via nuovi giocatori e allargare il gruppo con i tanti ottimi prospetti come Matteo Spagnolo, Giordano Bortolani, Gabriele Procida. Dalla seconda fase in poi il livello delle avversarie crescerà e non ci saranno ulteriori team-cuscinetto come nel primo girone. Occorrerà farsi trovare pronti.

Il format

Composti gli 8 gironi da 4 squadre, alla fine delle sfide di qualificazione le prime 3 di ogni gruppo avanzeranno alla fase successiva. Questa volta, con 24 squadre su 32 avanzate al secondo step, i gironi saranno quattro, da 6 squadre ciascuno. Anche in questo caso a superare il turno saranno le prime 3, che si qualificheranno quindi ai Mondiali. Nell'attesa di capire come si comporteranno Nico Mannion e soci alla prossima rassegna di Eurobasket 2022 (inizio a novembre 2022, nel nostro girone si saranno Grecia, Croazia, Regno Unito, Ucraina e Estonia) e quanti dei giocatori da poco tornati da Tokyo faranno parte del nuovo corso azzurro con il grande obiettivo di Parigi 2024, tra poco più di due mesi inizia la strada che porta al Mondiale.