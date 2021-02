L'AX Milano vince per la settima volta la Coppa Italia di basket. Un match dominato dalla squadra guidata da Ettore Messina che ha vinto agevolmente contro Pesaro, che a sorpresa e dopo due grandi imprese era riuscita a qualificarsi per la finale. Milano conquista il primo trofeo di questa stagione, l'Olimpia vuole continuare a vincere in Eurolega, la prossima settimana c'è una partita importante con il Maccabi Tel Aviv, e in campionato.

Milano domina la finale con Pesaro

Super favoriti alla vigilia, nella finale giocata al Forum di Assago, l'Olimpia AX Milano parte forte e impone subito il suo ritmo. Il primo quarto si chiude 27-15, ma è nel secondo che la forbice si amplia in modo impressionante – il parziale è di 21-6, e all'intervallo il punteggio è 48-21. Trascinata da un grandissimo Gigi Datome Milano in un momento arriva quasi a doppiare Pesaro (sul 60-31). Messina ha sempre fame e si infuria per una scelta sbagliata dei suoi nonostante l'ampio margine. L'atteggiamento è sempre quello giusto e l'Olimpia chiude il terzo quarto avanti di 38 punti, il doppiaggio arriva con con il parziale di 26-15. Nell'ultimo quarto Milano inizialmente pare leggermente rallentare, ma poi riprende la marcia e a 4′ dal termine si trova con 30 punti esatti di vantaggio (83-53). Gli ultimi minuti sono da passerella, il punteggio finale è 87-59.

I trionfi di Messina e dell'Olimpia Milano

Ettore Messina dispone da un ottimo quintetto ma è da sempre un grande allenatore e oggi ha conquistato il trentesimo titolo della sua carriera da allenatore ed ha vinto per l'ottava volta la Coppa Italia, una in più dell'Olimpia Milano, che mette in bacheca la settima.