Michael Jordan si presenta in TV, tutti notano i suoi occhi: perché sono di quel colorito

Michael Jordan ha iniziato stanotte la sua collaborazione con la NBC come opinionista sul campionato NBA appena cominciato: in molti hanno notato il colorito dei suoi occhi.

Stanotte è iniziata la nuova stagione NBA con le vittorie di Oklahoma e Golden State rispettivamente su Houston e sui Los Angeles Lakers. Una delle più grandi novità a livello di copertura televisiva è la presenza sulla NBC di Michael Jordan in veste di opinionista: una prima volta per il leggendario giocatore da molti ritenuti il più forte della storia. "Special contributor", così è stato definito il 62enne campione dal network che dopo 23 anni ha riportato la NBA sui suoi schermi. Il suo debutto è avvenuto durante l'opening night della stagione 2025-26, in un'intervista preregistrata trasmessa nell'intervallo di OKC-Rockets. Tutti nella circostanza hanno notato ancora una volta qualcosa che già in passato era saltato all'attenzione, ovvero il colore degli occhi di Jordan, giallastro.

Perché Michael Jordan ha gli occhi giallastri: le possibili ipotesi

Non è la prima volta che gli appassionati di basket sollevano la questione: molti lo avevano già fatto durante il documentario ‘The Last Dance' del 2020 e già allora erano state fatte varie ipotesi sul motivo di quel colorito della parte bianca degli occhi. L'ipotesi più diffusa, ma non per questo la più accreditata, è che possa trattarsi di ittero, una condizione in cui la pelle e gli occhi assumono una tonalità giallastra a causa dell'accumulo di bilirubina, una sostanza derivata dalla degradazione dei globuli rossi. L’ittero è spesso segno di problemi al fegato, il che si collega a uno scenario accessorio al primo, ovvero l'uso eccessivo o prolungato di alcol, che può appunto danneggiare il fegato.

Un'altra ipotesi è legata all'eventuale uso di alcuni farmaci, che come effetto collaterale possono alterare il metabolismo epatico e causare itterizia lieve o alterazioni cromatiche degli occhi. La spiegazione più comune secondo i medici è che si tratti di macchie piatte e benigne di pigmento intorno al bordo della cornea, molto frequenti nelle persone con carnagione scura. Insomma una pigmentazione naturale non patologica, che potrebbe spiegare il colore giallastro senza problemi di salute.

Michael Jordan lo scorso anno in tribuna ad assistere a Monaco–Barcellona di Champions: ben visibile il colore giallastro degli occhi

Dal canto suo, Michael non ha mai commentato direttamente né parlato pubblicamente del colore dei suoi occhi o di eventuali problemi di salute, quello che è certo è che ‘Air Jordan' appare in ottima forma durante i recenti interventi in TV. Dunque non ci sono motivi particolari per preoccuparsi.