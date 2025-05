Melli scoppia in lacrime dopo la vittoria dell’Eurolega: è riuscito a coronare il suo sogno

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Nicolò Melli si è laureto campione d'Europa con il Fenerbahçe e non è riuscito a trattenere le lacrime e a nascondere la sua emozione. Al terzo tentativo la stella reggiana riesce finalmente a vincere l’Eurolega, da sempre uno dei suoi principali sogni cestistici: è la ciliegina sulla torta di una carriera di altissimo profilo internazionale.

La formazione turca ha conquistato la sua seconda EuroLega, superando il Monaco 81-70 nella finale disputata ad Abu Dhabi. Tra i protagonisti anche due ex Olimpia Milano come Nicolò Melli, che ha alzato il suo primo trofeo continentale, e Devon Hall, autore di una tripla decisiva nel quarto periodo.

Melli scoppia in lacrime dopo la vittoria dell'Eurolega

Melli ha rivelato di aver ricevuto un messaggio speciale prima della partita, ma ha anche sottolineato come l'EuroLeague fosse diventata una sorta di ossessione: "Le lacrime? Ero tanto felice. Ero andato due volte vicino a vincere la EuroLeague. Negli ultimi anni questa possibilità non c'era stata, e ho 34"

In un'intervista a Eurohoops ha svelato un retroscena e il suo pensiero sul messaggio che ha ricevuto da Gianluca Basile: "Perfino Gianluca Basile mi ha scritto prima della finale dicendomi: "Gioca bene, perché sei vecchio e la porta si sta chiudendo. Che messaggio è questo?" (ride). Ma è la verità, sapevo che ogni anno che andava avanti riduce le possibilità. Per me è diventata come una sorta di ossessione. Sono tornato al Fenerbahce in un modo inaspettato, ed essere riuscito a vincere al primo anno è incredibile. Dal punto di vista sportivo ho passato tante cose, la maggior parte nella mia testa e per tante ragioni. Ho pensato in quei momenti (si emoziona ndr) alla mia famiglia, i miei amici, il mio agente era con me. Sei qui per una ragione, e oggi questa ragione oggi si è realizzata. Sono felice".

Infine Melli ha parlato così dell'emozione per la vittoria e della sua carriera: "Quando vinci qualcosa di speciale e puoi condividerlo con persone speciali, è normale emozionarsi. Cerco sempre di essere composto, mantenere la calma. Ma sfortunatamente ho 34 anni, devo cercare di tenere tutto nascosto sotto il tappeto e a volte salta fuori. Ma ripeto, è solo felicità. Anche perché è stata una stagione piena di sfide, tanti infortuni, non era facile. Abbiamo mostra resilienza, anche in finale. Abbiamo costruito una stagione di successo, ora lo posso dire. Quando ho pensato che avremmo potuto vincere? So che le Final Four possono essere brutali, basta una giornata storta. Ma c'è stato un momento, molto privato che non posso raccontare, nel quale ho pensato che ci fosse stato un click".