Maccabi blindato e sotto scorta a Bologna, misure di sicurezza rinforzate per l'Eurolega con la Virtus Il piano previsto per il match di pallacanestro dopo i violenti scontri ad Amsterdam per la partita di Europa League. Il Consiglio di sicurezza nazionale ai tifosi israeliani: "Non andate alla partita"

Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv giocano questa sera (alle 20.30) il match di Eurolega di basket in un clima surreale per il contesto ambientale e tutto quanto accaduto nelle ultime ore. Blindato il palazzetto dello sport la Unipol Arena a Casalecchio di Reno. Servizio d'ordine e di sicurezza raddoppiato perché l'evento possa essere disputato in un clima differente rispetto a quanto avvenuto giovedì sera. Non basta, l'intera squadra (delegazione compresa) della società mediorientale sarà protetta da un servizio di scorta speciale, così come ci sarà un cordone molto nutrito per assicurare l'incolumità al pubblico israeliano che, sia pure in numero ristretto, è al seguito del quintetto di pallacanestro. Non c'è alternativa rispetto al contesto internazionali e ai fatti verificatisi 24 ore fa in un altro appuntamento sportivo: la partita di Europa League tra l'Ajax e il Maccabi.

Il timore dopo i violenti scontri Amsterdam

La furia degli scontri è stata tale da spingere il Primo ministro israeliano, Nethanyau, a inviare un aereo per il recupero dei sostenitori che avevano affrontato il lungo viaggio pur di seguire la squadra. Le immagini e le notizie giunte da Amsterdam raccontano cosa è successo: della violenta aggressione subita dai tifosi da gruppi di filo-palestinesi ospiti giunti nella capitale olandese per la sfida di Coppa. Nel corredo accessorio del bilancio di una notte di follia ci sono provocazioni, agguati, arresti e un numero di feriti che mettono i brividi addosso.

Il Consiglio di sicurezza nazionale ai tifosi israeliani: "Non andate alla partita"

In questo scenario si innesta la "raccomandazione" da parte del Consiglio per la Sicurezza nazionale israeliano fatta ai connazionali a non recarsi al palazzetto: meglio evitare di assistere alla partita di basket contro la Virtus, quanto successo ad Amsterdam costituisce un precedente (l'ennesimo) pericoloso. O, al massimo, evitare di farsi riconoscere indossando simboli con i quali essere facilmente identificati. È notizia che rimbalza dal giornale Times of Israel che riporta come secondo il Consiglio, soprattutto nelle ultime ore, dopo il grande clamore degli episodi di Amsterdam, si sono moltiplicate pesanti minacce online ai tifosi israeliani. Il timore è che possano scatenarsi altri attacchi simili anche a Bologna.