Fa centro volontariamente nel suo canestro, la giocatrice di basket sorprende tutti: "Mi vergogno" Marie Pardon, nazionale di basket francese protagonista di una svista colossale nella partita del massimo campionato. Ha fatto centro nel suo stesso canestro.

A cura di Marco Beltrami

Scene mai viste sul parquet, con protagonista la giocatrice Marie Pardon. La 24enne nazionale francese ha commesso un'ingenuità colossale nella partita di basket valida per il massimo campionato transalpino tra il Landes e il Tarbes. Un gesto di cui ha ammesso di essersi vergognata moltissimo nel dopo-match, e che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo.

In pratica, dopo un'azione offensiva degli avversari, ecco che Maria Pardon ha recuperato il pallone sotto il tabellone della sua squadra. Dopo aver preso il pallone la giocatrice di pallacanestro come se nulla fosse ha spedito la sfera nel canestro. Dopo il punto ecco l'amara sorpresa: la francese pensava che il gioco fosse fermo e per quello ha deciso di provare con successo a realizzare i due punti dalla sua parte. Ad ingannarla è stata la sirena che però non era di fine periodo, come lei pensava, ma solo quella che segnalava la conclusione dei 24 secondi per l'azione.

Non essendo stata finalizzata l'azione dagli avversari, tutto sarebbe dovuto proseguire normalmente fino appunto alla sirena. Un errore colossale da parte di Pardon che ha consentito al Tarbes di tornare negli spogliatoi con un punto di vantaggio. Amareggiata per il clamoroso autogol, la ragazza francese è entrata in campo alla ripresa con un piglio diverso. La sua partita si è così conclusa con 8 punti, ovvero il suo record stagionale e 5 assist. Un sospiro di sollievo per aver contribuito in modo importante al successo della sua squadra.

Al quotidiano francese Sud Ouest, Pardon ha dichiarato: "Pensavo che non ci fosse più tempo. È stato un errore professionale da parte mia, ho chiesto scusa alle mie compagne e allo staff, ed era fondamentale per me riscattarmi, per dare un contributo alla squadra. Mi vergognavo e per me era inconcepibile che fossimo ad un solo possesso di palla dal perdere la partita".