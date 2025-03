Pazza rissa in Minnesota-Detroit: 7 espulsi, DiVincenzo scaraventato tra i tifosi, coinvolto un bimbo

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Nel secondo quarto di Minnesota-Detroit si è scatenata sotto canestro un furioso tafferuglio che ha coinvolto tutti i giocatori sul parquet e le rispettive panchine. Tra spinte e pugni, la guardia dei Timberwolves, Donte DiVincenzo, è stato scaraventato in mezzo al pubblico a bordo campo, coinvolgendo anche un bambino. Dopo diversi minuti di rissa, la gara è potuta riprendere ma senza ben 7 persone: cinque giocatori e due allenatori, allontanati immediatamente dal campo.

La rissa vista dal pubblico, l'impressionante tafferuglio sottocanestro

I video che riprendono i concitati momenti della gara di NBA tra i Timberwolves e i Pistons hanno subito fatto il giro del web. Soprattutto uno in particolare, con la ripresa amatoriale di uno spettatore che si trovava a pochi centimetri dalla feroce rissa che si è scatenata sottocanestro nel secondo quarto di partita al Target Center di Minneapolis. Il centro dei Wolves, Naz Reid se l'è presa con Ron Holland II dopo che quest'ultimo aveva commesso fallo su di lui. Una scintilla dalla quale si è scatenata una enorme bagarre che ha coinvolto tutti, giocatori e rispettive panchine.

Cos'è successo in Minnesota-Detroit: coinvolto un bimbo tra il pubblico

Reid ha subito reagito, minacciando con rabbia Holland nell'istante prima in cui Donte DiVincenzo e lo stesso Holland si afferrassero a vicenda, dando vita all'imbarazzante tafferuglio che rapidamente è degenerato coinvolgendo tutti i giocatori di entrambe le squadre. Ad aver la peggio è stata la guardia americana di Minnesota, Donte DiVincenzo, che si è schiantato sugli spettatori a bordo campo. Tra di loro è stato coinvolto anche un bambino, rimasto vittima della situazione anche se senza conseguenze se non un grande spavento. Poi lenito da un regalo a fine match, ricevendo una maglia di Naz Reid, da parte dell'ex stella del baseball Alex Rodriguez, comproprietario dei Wolves.

Sette espulsioni: cinque giocatori e i due vice allenatori

Nel clima incandescente, la gara è stata sospesa per alcuni minuti, e solo dopo ritornata la calma gli arbitri hanno potuto prendere le loro decisioni con sanzioni pesanti ed espellendo sette persone: i giocatori DiVincenzo e Reid (Minnesota), Marcus Sasser, Isaiah Stewart e Holland II (Detroit), così come l'allenatore dei Pistons, JB Bickerstaff, e l'assistente dei Wolves, Pablo Prigioni. "Il loro vice allenatore ha detto certe cose" ha poi sottolineato Bickerstaff. "Ci difendiamo a vicenda, non lascio che i miei giocatori vengano insultati. Non credo di aver oltrepassato la linea rossa e di aver peggiorato la situazione, ma capisco la posizione degli arbitri."