Mabel Bocchi è morta: leggenda del basket italiano, condusse anche la Domenica Sportiva

A 72 anni è venuta a mancare Mabel Bocchi, leggenda del basket italiano. Vinse otto scudetti. Popolarissima anche per via della partecipazione a un film con Pozzetto e Celentano e alla Domenica Sportiva.

Una brutta notizia arriva dal mondo del basket. Perché è morta a 72 anni Mabel Bocchi, ex cestista, di altissimo livello, che divenne poi personaggio notissimo per via di un'apparizione al cinema e soprattutto diverse partecipazioni alla conduzione della Domenica Sportiva, sul finire degli anni 80. Persona eclettica. Giornalista. Laureata all'Isef, insegnò anche all'università. Negli anni si occupò anche di fitness.

Otto scudetti e una Coppa dei Campioni

Negli anni '70 Mabel Bocchi, papà italiano e madre argentina, che le diede questo nome, ha dominato la scena del basket femminile vincendo otto campionati in nove stagioni con la squadra di Sesto San Giovanni, cinque titoli consecutivi, una Coppa Italia e soprattutto la Coppa dei Campioni. Con l'Italia ottenne un clamoroso terzo posto agli Europei del 1974. L'anno successivo ai Mondiali di Calì in Colombia conquistò il quarto posto, ma fu la giocatrice con il maggior numero di punti. Una carriera lunga, ma non lunghissima che chiuse nel 1982, quando aveva appena ventinove anni.

Un film con Pozzetto e Celentano e la Domenica Sportiva

Nella sua carriera d'atleta ha riscosso tanto successo. Ma anche fuori ha avuto grande popolarità Basta pensare alla partecipazione, da attrice, al film Lui è peggio di me, che aveva come protagonisti Renato Pozzetto e Adriano Celentano, due mostri sacri del cinema italiano. Divenne giornalista, condusse per anni la Domenica Sportiva. Di fatto curava la seconda parte, quella che iniziava quando terminava lo spazio dedicato al calcio e iniziava quello per gli altri sport, su tutti il ‘suo' basket. Due anni fa raccontò la sua vita nel programma TV di Rai 3: ‘Le ragazze'.