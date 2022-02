L’Italbasket perde 107-105 una partita folle con l’Islanda: la strada per il Mondiale si complica Gli Azzurri crollano dopo due supplementari per 107-105 e vedono ora il Mondiale 2023 un po’ più lontano. Domenica, nel rematch, c’è solo un risultato possibile.

A cura di Luca Mazzella

Coach Romeo Sacchetti (Italbasket – Twitter)

Il pasticcio è servito: ora Giappone, Indonesia e Filippine sono più lontani. L'Italbasket riesce nell'impresa di perdere contro la modestissima nazionale islandese per 107-105 nella piccola palestra di Hafnarfjordur e dopo ben due supplementari, e vede complicarsi non poco la strada verso il Mondiale 2023, scivolando al terzo posto del suo girone proprio dietro gli avversari di questa sera.

La squadra di Meo Sacchetti, che nel girone H ha già perso la gara di esordio contro la Russia per poi vincere a fatica la sfida casalinga contro l'Olanda, gioca una partita molto superficiale soprattutto nella metà campo difensiva per i primi 3 quarti, salvo reagire di puro orgoglio negli ultimi 10 minuti grazie a un eroico Stefano Tonut ben coadiuvato dalla difesa di Paul Biligha (5 stoppate) e dai canestri di Michele Vitali (23 punti) e di un Nico Mannion (22 punti) che sbaglia tanto, ma non ha paura di prendersi tiri e responsabilità importanti nel finale. La furiosa rimonta del parziale finale conduce le due squadre alla giostra degli overtime, addirittura due, in cui qualche possesso offensivo giocato in maniera frettolosa e una soprendente freddezza degli islandesi che giocano con fiducia e entusiasmo, completano il disastro.

Il giustiziere dell'Italia si chiama Tryggvy Hlinason, lungo 24enne del Saragozza (Liga ACB) che si regala una partita "For the ages" con la complicità della molle difesa dell'Italia sul pick and roll, chiudendo a quota 34 punti, 21 rimbalzi, 5 stoppate, 14/16 dal campo e addirittura 50 di valutazione. Con lui, brillano gli esterni Fridriksson e Hermannsson, i cui 25 e 23 punti sono essenziali nel respingere ogni ulteriore tentativo azzurro di rimonta.

A questo punto, dopo il secondo k.o. in tre partite, diventa essenziale vincere la sfida di domenica al Paladozza di Bologna (ore 20:30, diretta su Eleven Sports e Sky Sport), sempre contro l'Islanda. Con una seconda fase in cui l'Italbasket porterà i punti totalizzati nella prima e dove ad attenderci ci sarà sicuramente la Spagna, battere gli islandesi nel rematch e possibilmente fare 2/2 contro Russia e Olanda nell'ultima finestra di luglio è l'unico modo per giocarsi al meglio le chance di qualificazione nel turno successivo. Per farlo, però, servirà un altro spirito prima di tutto in difesa: il 34/61 da due dei nostri avversari grida ancora vendetta, ma in generale è stato l'atteggiamento avuto sin dalla palla a due che va corretto e da subito per non inciampare nuovamente.

Le parole di coach Sacchetti

A fine partita Romeo Sacchetti ha commentato così il brutto passo falso:

"Abbiamo giocato 25 minuti non all’altezza e un primo tempo da dimenticare. L’Islanda si è rivelata una squadra più atletica di noi, sapevamo delle qualità dei loro esterni ma non li abbiamo contenuti, soffrendo anche sotto canestro. Nel finale potevamo anche vincerla ma la nostra prestazione nel complesso non è stata sufficiente. Dobbiamo giocare meglio e sicuramente giocheremo meglio a Bologna"

Nell'altra gara del girone H, la Russia ha battuto l'Olanda per 80-69 e guida il gruppo a punteggio pieno.

I tabellini

Islanda: Steinarsson 6 (2/6, 0/2), Gudmundsson 11 (4/7, 0/4), Thorsteinsson ne, Thorbjarnarson (0/1), Fridriksson 25 (7/13, 3/8), Jonsson 2 (1/1), Hermansson 23 (6/15, 2/4), Olafsson, Palsson H. ne, Ermolinskij 6 (0/2, 2/2), Hlinason 34 (14/16), Bjornsson (0/1 da tre). Allenatore: Pedersen

Italia: Della Valle 9 (1/5, 1/5), Mannion 23 (3/10, 4/9), Biligha 9 (4/5), Tonut 18 (6/12, 1/5), Tessitori 2 (1/6, 0/2), Spagnolo 2 (0/1 da tre), Gaspardo 1 (0/1 da tre), Imbrò 2 (1/1), Vitali 22 (2/7, 5/8), Alviti 4 (2/4), Akele 4 (2/2, 0/2), Pajola 9 (3/6, 1/3). Allenatore: Sacchetti