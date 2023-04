Le scarpe di Michael Jordan del 1998 diventano le più costose della storia: asta da record Da Sotheby’s sono state vendute le mitiche Air Jordan XIII Bred indossate in Gara 2 nella serie finale del 1998 contro Utah. Battute a circa 2 milioni di euro, hanno ottenuto il record assoluto per un paio di sneakers.

A cura di Alessio Pediglieri

Le "Air Jordan XIII" autografate, indossate da Michael Jordan durante le finali NBA del 1998, sono state vendute martedì da Sotheby's per la cifra record di 2,2 milioni di dollari, circa 2 milioni di euro. Una cifra monstre che è diventata anche il nuovo prezzo record di vendita al pubblico per un paio di sneaker. Il precedente detentore del primato era detenuto da un modello prototipo di "Nike Air Yeezy 1", venduto nel 2021 per 1,8 milioni di dollari.

Le Air Jordan 13 ‘Bred' erano state indossate durante la serie finale NBA del '98 in Gara 2, dove era riuscito a registrare un record di 37 punti in soli 40 minuti nella vittoria dei Chicago Bulls per 93 a 88 contro gli Utah Jazz sulla strada che lo portò al suo sesto titolo NBA e il sesto premio come MVP delle finali. Dopo la partita, Jordan aveva firmato le scarpe per poi darle a un raccattapalle la cui identità non è stata resa nota pubblicamente.

Sebbene l'asta online non abbia acceso la frenesia delle offerte che alcuni nel mondo del collezionismo di scarpe da ginnastica avevano previsto, alla fine è arrivato comunque il record assoluto per il prezzo d'acquisto. Molto probabile, però, anche l'effetto boomerang che è arrivato in questo periodo pochi giorni dopo l'uscita al cinema di ‘Air', il film che racconta proprio il rapporto della Nike con Jordan, ennesimo riflesso della duratura popolarità della cultura pop attorno a MJ, oramai a due decenni dopo il suo ritiro.

Già alla fine di febbraio, Sotheby's aveva annunciato che avrebbe messo all'asta la ‘Dynasty Collection', un set di sei sneaker Nike Air che Jordan aveva indossato durante le sei partite del campionato NBA vinte dai Chicago Bulls negli anni '90, di cui il paio venduto martedì 11 aprile non faceva parte.

Le scarpe da ginnastica, dopo 25 anni, sono apparse ancora in condizioni quasi pari al nuovo: "Sembra che Michael se li sia tolte solamente ieri", ha detto Brahm Wachter, responsabile dello streetwear e degli oggetti da collezione di Sotheby's che ha così battuto un pezzo unico della stagione '98 che è conosciuta anche come ‘The Last Dance‘ di Jordan poiché è stata la sua ultima stagione con i Bulls.

Nel 2021, Sotheby's aveva venduto un paio di Nike della stagione da rookie di Jordan per 1,5 milioni di dollari, infrangendo un precedente record per le sneaker di Jordan stabilito solo un anno prima e che ha dimostrato come il mercato delle Jordan sia tornato in auge. Nel 2011, un paio di Air Jordan XIII firmate e indossate dall'ex stella NBA, nella stessa colorazione del paio venduto da Sotheby's questa settimana, erano state vendute a Heritage Auctions per soli 3.833 dollari.