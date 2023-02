L’allenatore entra in campo per vendicare il suo giocatore a suon di pugni: caos totale e 12 espulsi Pazzesca rissa sotto gli occhi della leggenda NBA Howard nel campionato di basket di Taiwan e in particolare nella sfida tra i Taoyuan Leopards e i TaiwanBeer HeroBears.

A cura di Marco Beltrami

Nei mesi scorsi abbiamo assistito spesso e volentieri a vere e proprie risse sul parquet nella NBA. Se già nel principale campionato di basket al mondo si verificano queste situazioni disdicevoli, figuriamoci nei tornei minori. Nelle ultime ore infatti ha fatto molto scalpore quanto accaduto proprio sotto gli occhi di un'ex leggenda della pallacanestro americana, Dwight David Howard, che è stato "coinvolto" a sua volta in un brutale parapiglia. La partita tra i Taoyuan Leopards e i TaiwanBeer HeroBears è degenerata in un una vera e propria baruffa con tanto di colpi proibiti.

La cornice è quella del campionato T1 di Taiwan, dove appunto Howard otto volte NBA All-Star ed ex Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Huston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Philadelphia 76ers, è sbarcato nello scorso novembre. I Leopards hanno voluto puntare su di lui, con uno stipendio importante, per cercare di aumentare il livello di competitività e l'appeal del torneo. Ne ha viste tante in campo Dwight, ma probabilmente anche lui è rimasto sotto shock per quanto accaduto.

A meno di un minuto dalla fine, il compagno di squadra di Howard Chen Hsiao-jung ha rifilato una violenta gomitata al capitano avversario Chiang Yu. Questa è stata la miccia che ha fatto esplodere una vera e propria bomba: oltre alla reazione violenta di Yu, si è scatenato un vero e proprio inferno, con uno degli allenatori degli HeroBears Lin Chieh-ho che si è fiondato sul parquet e ha aggredito Hsiao-jung. Pugni violenti e rissa, con il successivo coinvolgimento di quasi tutti i giocatori in campo.

Un caos totale, con l'ex NBA Howard che ha cercato di usare a sua volta la forza ma per cercare di separare i contendenti. La partita è stata ritardata di ben 20 minuti, con gli ufficiali di gara che hanno riguardato a lungo i replay per capire le sanzioni da applicare. Il risultato è stato di ben 12 giocatori espulsi: sette dei Leopard, e cinque dei HeroBears. A sorpresa anche Howard è stato espulso, anche se lui si è lamentato a lungo spiegando di non aver partecipato alla rissa, ma solo tentato di placare gli animi. Comunque in precedenza era riuscito a dare un contributo importante al successo dei suoi con 28 punti, 14 rimbalzi e sette assist.