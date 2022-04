La Stella Rossa rifiuta lo striscione “Stop war” e il pubblico fischia sonoramente Prima di Zalgiris-Stella Rossa i giocatori di casa e gli arbitri hanno esposto lo striscione ‘Stop War’, quelli serbi non hanno voluto farlo e sono stati fischiati.

A cura di Alessio Morra

Domenica scorsa si è disputato un recupero dell'Eurolega di Basket tra la Stella Rossa e lo Zalgiris, una squadra lituana. Prima dell'inizio dell'incontro c'è stato un episodio molto spiacevole. Perché il quintetto base della squadra serba non ha voluto tenere lo striscione ‘Stop War', cioè fermate la guerra. Striscione che aveva i colori della bandiera dell'Ucraina. La squadra per questo è stata fischiata sonoramente dagli spettatori.

In Lituania lo Zalgiris è riuscito a imporsi dopo i tempi supplementari sulla Stella Rossa, ma il risultato finale è ciò che conta meno. Perché la copertina se la sono presa i giocatori serbi che non hanno voluto mantenere lo striscione contro la guerra, che hanno invece mostrato sia i giocatori di casa che gli arbitri. I fischi sono stati copiosi per i giocatori serbi. Questo episodio chissà se inciderà sul futuro prossimo della manifestazione. Perché a causa delle limitazioni anti-Covid in Germania, la Final Four dell'Eurolega è stata assegnata a Belgrado e potrebbero esserci ulteriori novità nei prossimi giorni.

Questa situazione non sorprende in modo completo però. Perché la Stella Rossa di calcio non ha cancellato dalle proprie maglie lo sponsor Gazprom, a differenza dello Schalke 04, e sugli spalti del ‘Marakanà' di Belgrado circa un mese fa era stato esposto uno striscione di sostegno alla Russia, un dirigente del club, parlando delle decisioni di FIFA e Uefa di escludere la nazionale e le squadre russe aveva detto: "È ingiusto quello che hanno fatto Fifa e Uefa. Adesso c’è un’isteria anti-russa in tutta Europa". Sullo striscione c'era scritto: "Russi e serbi fratelli per sempre". Mentre in occasione del match di Europa League tra Stella Rossa e Rangers Glasgow la curva aveva esposto un lungo striscione in cui si schierava contro le guerra, ma citava la Nato e gli Stati Uniti.