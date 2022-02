Lo Schalke rompe con la Russia: rimozione immediata dello sponsor Gazprom dalle maglie Lo Schalke 04 ha deciso di rimuovere sin da oggi il nome dello sponsor Gazprom dalle maglie.

A cura di Alessio Morra

L'invasione della Russia in Ucraina non è passata sotto silenzio nemmeno per il mondo del calcio. Lo Schalke 04, club retrocesso qualche anno fa nella seconda divisione tedesca ma uno dei più popolari del paese, da anni ha un contratto di sponsorizzazione con GAZPROM, azienda leader nel settore dei gasdotti molto vicina al Cremlino. Lo Schalke adesso ha deciso di rimuovere dalle maglie ufficiali della squadra la scritta Gazprom. La notizia è stata annunciata con un comunicato allegato a questo tweet: "Considerati gli eventi, dello sviluppo e l'escalation degli ultimi giorni: lo Schalke 04 ha decisero di rimuovere la scritta del suo sponsor principale – GAZPROM – dalle maglie. Questo passaggio segue le discussioni su GAZPROM in Germania. Sul petto dei Royal Blue ci sarà scritto Schalke 04. Il club darà informazioni a tempo debito su ulteriori possibili passi".

Lo Schalke 04 dunque dopo il forte dibattito in patria ha deciso di togliere dalle maglie il nome dello sponsor russo, anche se nel comunicato si parla solo di rimozione del nome della società russa, non di interruzione della sponsorizzazione che, almeno, per il momento resta ufficialmente lo sponsor dello Schalke 04. GAZPROM dal 2007 è il ‘main sponsor' del club di Gelsenkirchen e lo scorso anno dopo la storica e clamorosa retrocessione, ha annunciato il prolungamento per almeno altre tre stagioni. Lo Schalke incassa dalla società russa 9 milioni di euro a stagione, che diventerebbero 15 (più 3 di bonus) in caso di promozione in Bundesliga, il club ora è quinto nella seconda serie tedesca.

Dopo l'affondo della Russia in Ucraina, in Germania proprio lo Schalke era finito nell'occhio del ciclone. Il quotidiano tedesco ‘Bild' ha scelto di oscurare la scritta GAZPROM quando ha pubblicato sulle proprie pagine delle foto dello Schalke 04. La ‘Bild' aveva spiegato perché ha fatto quella scelta: "Per il momento, la scritta Gazprom sulla maglia dello Schalke sarà coperta e sarà sostituita dalla scritta Libertà per l’Ucraina".