Italia-Francia quarti di basket alle Olimpiadi: orario e dove vederla in TV e streaming, chi va in semifinale Italia-Francia è la sfida valida per i quarti di finale del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri di Meo Sacchetti se la vedranno con i temibili transalpini di Vincent Collet, in un match in cui sperano di sorprendere ancora per avere la possibilità di giocarsi una medaglia in semifinale. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming e chi potrebbe incontrare l’Italia in semifinale.

A cura di Valerio Albertini

Cresce l'attesa per i quarti di finale del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo, dove l'Italia del C.T. Meo Sacchetti sarà chiamata all'ennesima impresa contro la Francia di Rudy Gobert. Dopo aver battuto la Nigeria nell'ultimo turno della fase a gironi, Danilo Gallinari e compagni hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta, dove sono stati immediatamente sorteggiati con uno degli avversari più temibili della competizione, la Francia, unica squadra in grado di battere i favoritissimi Stati Uniti durante il girone. Il match si giocherà domani, martedì 3 agosto, alle ore 10:20 italiane.

Oltre al centro degli Utah Jazz, premiato come miglior difensore dell'ultima NBA, la squadra del C.T. Vincent Collet può contare sul talento di esterni come Nando De Colo ed Evan Fournier. Gli azzurri, dunque, saranno chiamati a stupire ancora se vogliono giocarsi la possibilità di conquistare una medaglia nelle semifinali. Se dovessero superare l'ostacolo transalpino, i ragazzi capitanati da Nicolò Melli affronterebbero la vincente tra la Germania, già affrontata e battuta durante i gironi, e la Slovenia di Luka Doncic. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming.

Quando si gioca Italia-Francia alle Olimpiadi di Basket: la data e l'orario italiano

La sfida tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale del torneo olimpico di basket, si giocherà domani, martedì 3 agosto, alle ore 10:20 italiane, mentre in Giappone saranno le ore 17:20. La partita tra la squadra di Meo Sacchetti e quella di Vincent Collet si disputerà alla Saitama Super Arena di Tokyo, impianto che ospita tutti i match del torneo olimpico di basket. Sempre martedì 3 agosto, ma in orari diversi, si giocheranno anche gli altri quarti di finale: Slovenia-Germania, Stati Uniti-Spagna e Australia-Argentina.

Olimpiadi Basket, Italia-Francia su Rai 2 e Discovery+: dove vederla in TV e streaming

Italia-Francia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2, che renderà visibile l'evento fino alle ore 11, per poi fare una breve pausa e riprendere la diretta alle ore 11:10. Non sono da escludere delle altre interruzioni per seguire altre gare, se a queste dovessero prendere parte atleti italiani. La partita si potrà vedere anche in streaming a pagamento, sulle piattaforme di Eurosport Player, DAZN e Discovery+. Quest'ultima permetterà la visione anche agli abbonati a TIMvision, Amazon Prime e Fastweb.

Prossima partita Italia alle Olimpiadi di basket, contro chi gioca in semifinale

L'Italia è finita nella seconda urna del sorteggio dei quarti di finale del torneo olimpico di basket, insieme alle altre due seconde classificate nei gironi e alla migliore terza, ovvero Spagna, Argentina e Germania. Nell'altra urna, invece, vi erano le tre squadre vincitrici dei propri gruppi e la migliore seconda, cioè Francia, Slovenia, Australia e Stati Uniti. Gli azzurri se la vedranno con i transalpini e, nel caso in cui dovessero vincere, affronterebbero la vincente della sfida tra Slovenia e Germania. Ecco nel dettaglio il tabellone dei quarti e le combinazioni per le semifinali.

Quarti di finale:

Italia – Francia

Slovenia – Germania

Spagna – Usa

Australia – Argentina

Semifinali: