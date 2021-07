Basket alle Olimpiadi 2021: girone Italia, calendario e squadre qualificate Per la prima volta dal 2004 l’Italia di Basket prende parte ai Giochi Olimpici. La nazionale di Sacchetti è inserita nel Gruppo B e affronterà la Germania, l’Australia e la Nigeria. L’Italia disputerà le tre partite del girone tra il 25 e il 31 luglio. Le prime due squadre di ogni girone passeranno ai quarti di finale. A giocarsi l’oro olimpico ci sono 12 nazionali maschili e 12 femminili. Ecco nel dettaglio il calendario completo e le informazioni su dove seguire i match in diretta.

Ci sarà anche il basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I match di pallacanestro sono in programma dal 25 luglio all'8 agosto. Dopo 17 anni l'Italia prenderà parte ai Giochi Olimpici: la nazionale di Meo Sacchetti è riuscita a qualificarsi vincendo una partita straordinaria a Belgrado contro la fortissimo Serbia, grazie a quel successo gli azzurri si sono aggiudicati il torneo preolimpico. Ora in Giappone l'Italbasket cercherà anche di tornare in zona medaglia, come nel 2004 quando l'Italia nelle Olimpiadi di Atene ottenne l'argento, perse la finale con l'Argentina. Tra i 12 convocati c'è anche Danilo Gallinari, che sarà la stella di questa nazionale. A sfidarsi ci sono 12 nazionali per il torneo maschile e 12 per il torneo femminile, suddivise in 3 gironi. I match si disputeranno in due impianti, la Saitama Super Arena e l'Aomi Urban Sports Vebue. Ecco il calendario completo del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo e le informazioni su dove vedere i match in TV.

I convocati dell'ItalBasket per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020

I convocati dell'ItalBasket per le Olimpiadi di Tokyo 2020, resi noti dalla FIP – Federazione Italiana Pallacanestro e dal CONI, sono: Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Michele Vitali. Sei dei dodici giocatori convocati militano in club internazionali (tre in NBA, due in Germania e uno in Spagna), convocati tre giocatori della Virtus Bologna campione d'Italia, un cestista di Milano, Sassari e Venezia.

Italia alle Olimpiadi di Basket, il girone e gli orari delle partite

Sono 12 le nazionali che prendono parte al torneo olimpico di Basket. L'Italia è stata inserita nel Gruppo B e affronterà la Germania, l'Australia e la Nigeria.

Il calendario delle partite dell'Italia è stato già stabilito. Gli appassionati di basket dovranno fare le ore piccole per seguire le partite della nazionale di basket in particolar modo per la prima e la terza partita dell'Italia.

25 luglio: Italia-Germania, ore 6.40 (13.40 orario locale)

Italia-Germania, ore 6.40 (13.40 orario locale) 28 luglio: Italia-Australia, ore 10.20 (17.20 orario locale)

Italia-Australia, ore 10.20 (17.20 orario locale) 31 luglio: Italia-Nigeria, ore 6.40 (13.40 orario locale)

Le squadre partecipanti alle Olimpiadi di Basket 2021: i gironi maschili e femminili

Sono 24 in totale le squadre che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, 12 per il torneo maschile e 12 per il torneo femminile. Nel dettaglio, per quanto riguarda il torneo maschile i gironi sono:

Gruppo A: Francia, Stati Uniti, Iran, Repubblica Ceca

Francia, Stati Uniti, Iran, Repubblica Ceca Gruppo B : Italia, Australia, Nigeria, Germania

: Italia, Australia, Nigeria, Germania Gruppo C: Argentina, Spagna, Giappone, Slovenia

Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, i gironi sono:

Gruppo A: Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud Gruppo B: Stati Uniti, Francia, Giappone, Nigeria

Stati Uniti, Francia, Giappone, Nigeria Gruppo C: Australia, Belgio, Cina, Porto Rico

Le prime due di ogni girone si qualificano per i quarti a cui accedono anche le due migliori terze.

Pallacanestro alle Olimpiadi 2021, il programma completo maschile e femminile

Ecco il calendario delle Olimpiadi di basket per il torneo maschile e femminile, con date e orari delle partite:

Fase a gironi (25 luglio – 2 agosto)

Domenica 25 Luglio

Ore 3:00 Iran-Repubblica Ceca (uomini)

Ore 6:40 Italia-Germania (uomini)

Ore 10:20 Australia-Nigeria (uomini)

Ore 14:00 Francia-Stati Uniti (uomini)

Lunedì 26 Luglio

Ore 3:00 Corea del Sud-Spagna (donne)

Ore 6:40 Argentina-Slovenia (uomini)

Ore 10:20 Serbia-Canada (donne)

Ore 14:00 Giappone-Spagna (uomini)

Martedì 27 Luglio

Ore 3:00 Giappone-Francia (donne)

Ore 6:40 Nigeria-Stati Uniti (donne)

Ore 10:20 Australia-Belgio (donne)

Ore 14:00 Porto Rico-Cina (donne)

Mercoledì 28 Luglio

Ore 3:00 Nigeria-Germania (uomini)

Ore 6:40 Stati Uniti-Iran (uomini)

Ore 10:20 Italia-Australia (uomini)

Ore 14:00 Repubblica Ceca-Francia (uomini)

Giovedì 29 Luglio

Ore 3:00 Canada-Corea del Sud (donne)

Ore 6:40 Slovenia-Giappone (uomini)

Ore 10:20 Spagna-Serbia (donne)

Ore 14:00 Spagna-Argentina (uomini)

Venerdì 30 Luglio

Ore 3:00 Belgio-Porto Rico (donne)

Ore 6:40 Stati Uniti-Giappone (donne)

Ore 10:20 Francia-Nigeria (donne)

Ore 14:00 Cina-Australia (donne)

Sabato 31 Luglio

Ore 3:00 Iran-Francia (uomini)

Ore 6:40 Italia-Nigeria (uomini)

Ore 10:20 Australia-Germania (uomini)

Ore 14:00 Stati Uniti-Repubblica Ceca (uomini)

Domenica 1 Agosto

Ore 3:00 Canada-Spagna (donne)

Ore 6:40 Argentina-Giappone (uomini)

Ore 10:20 Spagna-Slovenia (uomini)

Ore 14:00 Corea del Sud-Serbia (donne)

Lunedì 2 Agosto

Ore 3:00 Nigeria-Giappone (donne)

Ore 6:40 Francia-Stati Uniti (donne)

Ore 10:20 Cina-Belgio (donne)

Ore 14:00 Australia-Porto Rico (donne)

Quarti di finale

Martedì 3 Agosto – quarti di finale maschile

Mercoledì 4 Agosto – quarti di finale femminile

Semifinali

Mercoledì 5 Agosto – Semifinali maschili

Giovedì 6 Agosto – Semifinali femminili

Finali

Venerdì 7 agosto – Finale bronzo uomini, Finale oro donne, Finale oro uomini

Sabato 8 agosto – Finale bronzo donne

Dove vedere le Olimpiadi di Basket 2021 in diretta TV e streaming

I match per il torneo maschile e per il torneo femminili sono disponibili in diretta streaming su Discovery+ che detiene in esclusiva i diritti degli eventi olimpici. Gli abbonati a Dazn potranno seguire i match di pallacanestro collegandosi sui canali Eurosport. La Rai, invece, trasmetterà in diretta e in chiaro solo le gare più importanti.