Italbasket eroica, impresa sfiorata contro la Francia: azzurri fuori dalle Olimpiadi La squadra di Meo Sacchetti tira malissimo dal campo, viene dominata a rimbalzo dopo paga la fisicità spaventosa del quintetto francese e pur rimontando dal -14 in un ultimo quarto commovente per impegno sulle due metà campo, cede il passo alla Francia. Una sconfitta che non deve però cambiare di un centimetro l’ultimo mese di questo straordinario gruppo.

A cura di Luca Mazzella

Il sogno si infrange sul più bello. L'Italbasket lotta, in una serata da incubo al tiro e sotto i tabelloni dove Rudy Gobert annienta praticamente ogni tipo di resistenza dei nostri, e nonostante un secondo e un terzo quarto pessimi risale dallo svantaggio in doppia cifra regalandosi un emozionante finale punto a punto che la vede uscire sconfitta proprio al rush finale. Finisce 84-75 per la Francia, che si prepara ad affrontare la Slovenia in semifinale. Agli Azzurri resta il rimpianto per una pessima serata nelle triple, ma più di così probabilmente era impossibile fare. Dal carattere mostrato da questo gruppo potremo ripartire per toglierci enorme soddisfazioni in futuro.

