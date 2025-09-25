Il primo messaggio di Achille Polonara dopo il trapianto di midollo: come sta dopo l’intervento

Achille Polonara ha voluto condividere l'esito positivo del trapianto di midollo, avvenuto nel reparto di ematologia dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, e sul suo profilo ufficiale di Instagram ha scritto: "Tutto ok".

Il cestista marchigiano ha rotto il silenzio e ha aggiornato i suoi tifosi dopo la delicata operazione a cui si è sottoposto nei giorni scorsi: l’ala della Dinamo Sassari, che a ottobre aveva reso pubblica la sua battaglia contro la leucemia mieloide acuta, ha voluto mandare un messaggio pieno di forza e speranza a tutti.

"Mi sento pronto ad affrontare il trapianto, non vedo l’ora di superare anche questa sfida". Questo era il messaggio di Achille Polonara di ieri in un video condiviso sui suoi canali social, indossando la maglia d’allenamento della Nazionale. Il cestista azzurro, 33 anni, si era preparato così a vivere ore decisive prima del trapianto di midollo: "Grazie di cuore per l’affetto e il sostegno che continuo a ricevere. Ci rivedremo presto sul parquet".

Il messaggio di Polonara dopo il trapianto di midollo: "Tutto ok"

All’inizio di giugno, in piena semifinale scudetto con la Virtus Bologna, è arrivata la notizia più dura: la diagnosi di leucemia mieloide, la stessa malattia che aveva colpito l’ex tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic. Per Achille Polonara si è aperto così un nuovo capitolo di lotta, dopo aver già superato due anni fa un tumore al testicolo. Con la moglie Erika e i figli Vitoria e Achille junior si è trasferito a Valencia, dove ha seguito cicli di chemioterapia e un trattamento mirato a ridurre il rischio di ricadute. La scorsa settimana il rientro in Italia, con il ricovero al Sant’Orsola di Bologna per completare l’ultimo ciclo di cure in vista del trapianto di midollo fissato per domani: un donatore statunitense, compatibile al 90%.