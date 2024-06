video suggerito

Il bellissimo gesto di Pozzecco per omaggiare l'arbitro Begnis: tutto il pubblico scatta in piedi

A cura di Gabriele Mento

L'Italbasket ha iniziato il percorso di avvicinamento al torneo preolimpico di Portorico battendo la Georgia per 79-68. È stata la serata del ritorno in campo di Danilo Gallinari con la maglia della Nazionale, dopo oltre due anni dal grave infortunio al crociato di quasi due ani fa, patito proprio contro la Georgia. Ma a rubare la scena è stato un gesto particolare compiuto dal ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco negli ultimi secondi dell'incontro.

La commozione dell'arbitro Begnis all'ultima partita in carriera

A 54 secondi dalla fine dell'incontro, con l'Italia ormai in controllo della sfida, Pozzecco ha deciso di chiamare timeout. Ma non l'ha utilizzato per dare indicazioni tecniche ai suoi giocatori, ma per abbracciare l'arbitro Roberto Begnis, applaudito anche da giocatori, staff e tifosi. Il fischietto di Crema era infatti all'ultima partita della sua carriera, dopo aver arbitrato oltre 700 partite in carriera. Nelle 24 stagioni in Serie A ha diretto 19 partite di finale scudetto (tra cui Gara 1 di quest'anno tra Virtus Bologna e Olimpia Milano) e 4 finali di Coppa Italia.

L'arbitro, visibilmente commosso, ha faticato a trattenere le lacrime e dirigere gli ultimi secondi della partita, e al Al Corriere della Sera Begnis ha raccontato l'emozione che ha provato per il gesto di Pozzecco: "Ha fatto qualcosa di incredibile, lo ringrazio di cuore. Credo sia stato un attestato di stima e di credibilità nei miei confronti. In quel momento ho capito il motivo per cui devo considerarmi fortunato. Sono appassionato di basket e per 24 anni ho avuto la possibilità di viverlo sul campo, in modo diretto e a pochi centimetri dal mio lungo naso".

"Bobo" Begnis, come viene soprannominato nell'ambiente, è stato nominato miglior arbitro della Serie A nel 2013, e da due anni collabora come istruttore con il Comitato Arbitri Italiano. È anche volto della campagna "Io arbitro" dell'AIAP, l'Associazione Italiana Arbitri Pallacanestro, e nell'ambiente si è sempre caratterizzato per avere un comportamento calmo, tranquillo e spesso sorridente.