I risultati delle partite NBA nella notte tra il 5 e il febbraio 2021, hanno visto il successo dei Toronto Raptors in casa di Brooklyn. Un risultato importante ma che ha visto scoppiare il caso Kevin Durant: prima bloccato dalla NBA dopo un contatto con un positivo al COVID-19 nel pomeriggio, per poi essere "liberato" nel pomeriggio e poi definitivamente fermato all’intervallo per tracciamento dei contatti. Sta di fatto che i Raptors hanno centrato il terzo successo di fila.

Vittoria in rimonta anche per i Celtics sui Clippers per 115-119. Successo in trasferta anche per New Orleans contro Indiana, mentre ritorna a vincere anche Miami con Minnesota che supera Oklahoma City. Vucevic trascina Orlando nel successo 123-119 contro i Chicago Bulls. Importante vittoria anche per Milwaukee e Phoenix che superano, rispettivamente, i Cleveland Cavaliers in trasferta e Detroit con i Suns capaci di vincere 109-92 strapazzando gli avversari trascinati da un super Chris Paul (20 punti e 9 assist) e Devin Booker.

I Raptors vincono contro Brooklyn: terzo successo di fila

Il terzo successo di fila per Toronto, arriva in una gara, quella giocata e vinta contro Brooklyn 117-123, in cui è scoppiato il caso Kevin Durant. Bloccato dalla NBA dopo un contatto con un positivo al Covid-19, è stato prima fermato per poi riammesso in gara partendo dalla panchina. Una volta in campo, viene poi bloccato nuovamente nell'intervallo per tracciamento dei contatti. Una situazione sicuramente favorevole ai Raptors che a quel punto prendono il largo con la squadra di coach Nash che manda sette uomini in doppia cifra.

Successo in rimonta per i Boston Celtics contro Clippers

Boston Celtics centrano un ottimo successo sul campo dei Clippers. Una vittoria di carattere e determinazione, arrivata in rimonta. Senza Jaylen Brown i Celtics rimontano 16 lunghezze di svantaggio ai Clippers e vincono in volata, trascinati soprattutto dalle prodezze di Kemba Walker. I biancoverdi sono stati in grado di compiere una grande rimonta in un terzo quarto da 38-20 arrivato grazie a 8 delle 16 triple di serata, a due dal massimo stagionale. Dal punto di vista individuale, è da sottolineare sicuramente la serata di Jayson Tatum, capace di mettere a segno 30 dei suoi 34 punti finali con 5 triple a segno, 7 rimbalzi e 4 recuperi.

I risultati delle partite di Nba della notte

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 117-123

L.A. Clippers-Boston Celtics 115-119

Utah Jazz-Charlotte Hornets 121-138

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans 113-114

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves 103-106

Miami Heat-Washington Wizards 122-95

Orlando Magic-Chicago Bulls 123-119

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks 105-123

Phoenix Suns-Detroit Pistons 109-92