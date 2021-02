I risultati delle partite NBA nella notte tra sabato 6 e domenica 7 febbraio, hanno visto il successo di Dallas contro Golden State Warriors. C'era grande attesa per il duello a distanza tra Luka Doncic e Steph Curry, con il primo che ha avuto la meglio. Mavericks infatti vincono 134-32 prendendosi la rivincita dopo il -31 di due giorni fa. Vincono anche i Lakers con un LeBron James da favola che però fatica non poco contro Detroit. Ci sono voluti infatti due supplementari per portare a casa la vittoria finale.

Un super Danilo Gallinari segna ben 14 punti contribuendo alla vittoria di Atlanta contro i Toronto Raptors. Jokic ha fatto davvero la differenza con 50 punti realizzati nel match tra i suoi Denver e Sacramento che però riescono a vincere costringendo i Nuggets alla terza sconfitta di fila. Brooklyn senza Irving e Durant non riesce proprio a vincere e perde anche contro Philadelphia. Memphis perde nel finale con Melli rimasto in panchina, New Orleans vince con il punteggio di 118-109.

Dallas e Doncic vincono contro Golden State di Curry

C'era grande attesa per la sfida a distanza tra Dallas e Golden State. Più per la sfida tra Luka Doncic e Steph Curry che riescono a darsi battaglia in una partita molto interessante ed emozionante. Curry ha realizzato la sua seconda miglior prestazione in carriera chiudendo con 57 punti, mentre il diretto avversario, Luka Doncic, è riuscito ad interrompere ben 6 sconfitte consecutive di Dallas in casa segnando 42 punti. Il 134-132 arriva al termine di una sfida a dir poco combattuta.

Lakers a fatica contro Detroit: il successo arriva dopo 2 supplementari

I Lakers vincono al termine di una partita combattutissima che riescono a portare a casa solo dopo aver giocato ben 2 supplementari. I Pistons, dopo la vittoria la settimana scorsa contro LeBron e compagni, sono stati in grado di recuperare ben 17 punti e riportarsi in gara nel terzo quarto. A fare la differenza è stato proprio LeBron James che si è dovuto caricare i Lakers sulle spalle, chiudendo con 33 punti, 5 rimbalzi, 11 assist e 4 recuperi in 46 minuti. L'autentico guizzo del campione che alla fine è riuscito a portare Los Angeles alla vittoria con 135-129.

Gallinari trascina Atlanta con 14 punti battendo i Raptors

Nella notte delle stelle in cui Donkic e Curry hanno dato spettacolo e LeBron ha fatto vedere ancora una volta la sua classe, anche Danilo Gallinari non è voluto essere da meno. Nella sfida tra Atlanta e Toronto, il cestista italiano è riuscito a mettere a segno ben 14 punti 5 rimbalzi e 4 assist nella vittoria Hawks contro i Raptors. Un successo importante per Atlanta che arriva addirittura dopo tre sconfitte consecutive. Da sottolineare anche i 28 punti con 13 assist di Trae Young e la doppia di Clint Capela con 23 punti, 16 rimbalzi e 4 stoppate.

I risultati delle partite Nba della notte

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 134-132

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons 135-129 OT

Atlanta Hawks-Toronto Raptors 132-121

New Orleans Pelicans-Memphis Rizzlies 118-109

Sacramento Kings-Denver Nuggets 119-114

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 124-108

Houston Rockets-San Antonio Spurs 106-111

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks 99-124

New York Kniks-Portland Trail Blazers 110-99

Orlando Magic-Chicago Bulls 92-118

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves 120-118