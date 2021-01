Dopo sette vittorie consecutive si ferma la striscia vincente dei Los Angeles Clippers, che privi di alcuni elementi importanti (Leonard, George e Beverley) è caduta in casa degli Atlanta Hawks, che si confermano squadra brillante, quarto successo nelle ultime cinque gare, successo ottenuto grazie a Kevin Hunter, autore di 13 punti nell'ultima frazione, e a Trae Young. Successi anche per gli Houston Rockets e per i costanti Utah Jazz, che hanno battuto rispettivamente Washington e Knicks.

Houston torna a vincere, Washington ko

Nelle tre partite della notte dunque successi per Hawks, Rockets e Jazz. La partita più intrigante è stata quella tra Houston e Washington, vinta dai padroni di casa con gli occhi puntati tutti su John Wall e Russell Westbrook, protagonisti di uno scambio di mercato. I Rockets si sono imposti di 19 punti ed hanno ottenuto un successo che dà un po' di vitalità all'ambiente tramortito dall'addio di Harden, che a metà stagione ha lasciato tutti ed è passato ai Nets, che stanno mietendo successi e hanno posto con forza la loro candidatura al successo finale.

Gallinari vince contro i Clippers

Dopo essere tornato in campo dopo una lunga assenza Gallinari viene risparmiato e gioca solo 14 minuti contro i Clippers, 2 punti a referto, ma poco male perché i suoi Hawks hanno ottenuto un bel successo. Gli Utah Jazz hanno sconfitto di 14 punti i New York Knicks, che perdono l'undicesima partita in stagione e scivola al nono posto della Western Conference, e oggi sarebbe fuori dai playoff.

I risultati delle partite della notte NBA: Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers 108-99, Houston Rockets-Washington Wizards 107-88, Utah Jazz-New York Knicks 108-94.