Sono state ben 10 le partite della regular season NBA disputate nella notte italiana tra il 3 e il 4 febbraio 2021. A spiccare tra i risultati c'è la vittoria di Philadelphia sul campo degli Hornets con i 76erse trascinati da un Joel Embiid in grande spolvero (34 punti, 11 rimbalzi e 2 assist il suo score a Charlotte).

Successo senza grossi patemi anche per i Bucks che con un Giannis Antetokounmpo in tripla doppia (21 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) si impongono agevolmente su Indiana a cui non basta l'ottima prestazione di Domantas Sabonis (33 punti, 12 rimbalzi e 6 assist). Gara mai in discussione anche a Cleveland dove i Cavaliers vengono travolti dai Clippers di Paul George (36 punti) e Kawhi Leonard (24 punti).

Termina la striscia negativa dei Dallas Mavericks che guidati dallo sloveno Luka Doncic fermatosi a due rimbalzi dalla tripla doppia (27 punti) espugnano il campo degli Atlanta Hawks nonostante un John Collins che chiude con 35 punti e 12 rimbalzi e il miglior score stagionale di un ritrovato Danilo Gallinari che in uscita dalla panchina piazza 19 punti in appena 21 minuti sul parquet.

Prosegue invece il periodo no per i Miami Heat che vengono battuti a domicilio dai Washington Wizards con il solito Bradley Beal sugli scudi (32 punti, 8 rimbalzi e 4 assist) alla 17ª gara consecutiva da inizio stagione con almeno 25 punti segnati, prestazione che gli vale dunque il sorpasso alla leggenda Michael Jordan e la striscia più lunga in NBA degli ultimi 50 anni.

Si arresta la serie positiva di Houston che esce sconfitta dal match di Oklahoma City contro i Thunder, mentre prosegue il periodo no dei Boston Celtics che nonostante un Jayson Tatum ad un solo rimbalzo dalla tripla doppia (27 punti, 9 rimbalzi e 10 assist) vengono battuti da Sacramento ancora trascinata da un De'Aaron Fox al top della forma.

Successo a sorpresa per New Orleans che grazie alla prima scelta assoluta del Draft 2019 Zion Williamson (performance da 28 punti con tanto di impressionante schiacciata su alley-oop ad una mano nel terzo quarto) mettono fine alla serie di tre vittorie consecutive dei Phoenix Suns. Successi anche per San Antonio contro i Timberwolves e per i Knicks sul campo dei Chicago Bulls.

I risultati delle partite NBA della notte

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 111-118

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 130-110

Atlanta Hawks – Dallas Mavericks 116-122

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers 99-121

Miami Heat – Washington Wizards 100-103

Chicago Bulls – New York Knicks 103-107

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 104-87

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 111-108

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 123-101

Sacramento Kings – Boston Celtics 116-111