Danilo Gallinari torna in campo dopo l'infortunio e realizza 17 punti nel match tra Milwaukee e Atlanta Hawks. Punti che non bastano per ottenere il successo contro i Bucks di Giannis Antetokounmpo che ha trascinato i suoi al successo. 27 punti, 14 rimbalzi e 8 assist per il greco. A fine match il ‘Gall0', via Zoom, ha detto: "Cerco di aiutare la squadra come posso, soprattutto quando abbiamo giocatori importanti fuori. Non importa dove gioco, cerco di leggere la partita e fare del mio meglio". Milwaukee si riscatta dopo le sconfitte contro i Nets e i Lakers.

Super Brown con i Celtics

Il numero 7 dei Boston Celtics è stato il grande protagonista del successo contro i Cleveland Cavaliers, battuti addirittura di 38 punti. Una vittoria nettissima ottenuta grazie a un super Brown che ha realizzato 33 punti in 19 minuti. Nessun giocatore nella NBA aveva realizzato così tanti punti in un tempo così ridotto in campo. Nelle gare della notte successi anche per i Clippers e gli Spurs. Portland si impone di tre punti sui Knicks.

Charlotte Hornets vince a 0.7 secondi dal termine

Gli Hornets reduci da quattro sconfitte consecutive hanno ottenuto un successo godurioso contro gli Orlando Magic. In Florida l'incontro si è deciso da 0.7 secondi dal termine con una grande giocata di Gordon Hayward, che ha messo a referto 39 punti e 9 rimbalzi.

I risultati della notte: Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder 108-100, Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 141-103, Orlando Magic-Charlotte Hornets 104-107, Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 129-115, San Antonio Spurs-Washington Wizards 121-101, Portland Blazers-New York Knicks 116-113.