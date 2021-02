Il Super Bowl regna sovrano negli Stati Uniti e anche la NBA deve cedere il passo alla finalissima e a Tom Brady, che cerca l'ennesimo trionfo. Cinque partite in programma in questa domenica e tutte nella serata italiana. Clippers ko contro Sacramento, Miami torna a vincere, mentre continua la marcia degli Utah Jazz che battono anche i Pacers.

Un altro successo per Utah Jazz

Hanno inanellato una serie di successi ed hanno il miglior record di tutta la NBA i Jazz che si sono imposti anche contro i Pacers, altra squadra che ha iniziato molto bene il campionato. Partita dura, giocata sul filo, con le due squadre che hanno battagliato nel primo tempo prima del progressivo vantaggio di Utah che conquista il successo con i 27 punti e gli 11 assist di Mitchell, mentre non sono bastati a Indiana i 20 punti di Sabonis.

Celtic ko, vittoria convincente per Miami

Adebayo e Butler in grande spolvero riportano Miami al successo. Gli Heat hanno iniziato malissimo la stagione e non possono sbagliare ancora, c'era bisogno di un successo che è arrivato a New York, dove i Knicks si sono battuti ma non sono riusciti a resistere e hanno finito per perdere di sei punti. Nettissimo invece il successo dei Charlotte Hornets che hanno rifilato oltre 20 punti ai Wizards, a cui non sono bastati i 31 punti di Beal. Sconfitta sorprendente per i Clippers, battuti in casa da Sacramento. Mentre i Suns si confermano e vincono di nove lunghezze sui Celtics.

I risultati delle partite di oggi: Phoenix Suns-Boston Celtics 100-91, Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 110-113, Indiana Pacers-Utah Jazz 95-103, Charlotte Hornets-Washington Wizards 119-97, New York Knicks-Miami Heat 103-109.