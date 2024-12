video suggerito

Grave infortunio per Lessort in Panathinaikos-Baskonia, alcuni tifosi svengono sulle tribune Infortunio grave per Mathias Lessort nel corso del match della Turkish Airlines EuroLeague tra Panathinaikos e Baskonia: alcuni tifosi svengono sulle tribune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Infortunio grave per Mathias Lessort nel corso del match della Turkish Airlines EuroLeague tra Panathinaikos e Baskonia: durante il terzo quarto il centro francese è crolla a terra mostrando subito un dolore oltre la norma e le condizioni si sono subito rivelate complicate.

Per il giocatore della squadra greca si parla di una lesione alla tibia. Secondo quanto riportato da BasketNews, diversi spettatori hanno perso conoscenza dopo aver visto l'azione ed è intervenuta l'unità di primo soccorso presente nel palazzetto per far rientrare la situazione.

Brutto infortunio per Lessort in Panathinaikos-Baskonia

Le urla di Mathias Lessort hanno fatto subito presagire il peggio per il giocatore del Panathinaikos: il francese si è infortunato gravemente, all'inizio del terzo quarto nella gara che i greci hanno giocato contro Baskonia, con i Greens avanti si 21 lunghezze, e il problema sembra essere molto serio. Per Lessort si parla di lesione della tibia.

Il classe 1995 ha segnato 13.6 punti a partita in questa seconda stagione di EuroLeague con il Panathinaikos, con 7.1 rimbalzi e 1.6 assist.