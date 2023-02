Follia sul canestro storico di LeBron James: si gira di spalle per riprenderlo in un video selfie Il rapper americano Eladio Carrión era a bordo campo nella serata del record di punti NBA di LeBron James: al momento del sorpasso a Jabbar, ha ritenuto che essere schiavi dei social contasse di più rispetto a vivere un momento iconico nella storia dello sport. Gli stessi social poi lo hanno massacrato…

A cura di Paolo Fiorenza

Se qualcuno volesse spiegare con un episodio la dipendenza spesso tossica da telefonini e social nella nostra epoca (quante volte abbiamo visto testimoni di drammatici incidenti girare un video con lo smartphone invece di intervenire…), quanto accaduto qualche giorno fa a Los Angeles in occasione dello storico canestro con cui LeBron James ha stabilito il record di punti segnati nella NBA è il classico caso di scuola. Oggi si vuole apparire ovunque, davanti a più milioni possibili di followers, a costo di sacrificare momenti che andrebbero invece vissuti appieno, suggendone le emozioni irripetibili.

E dunque quasi tutti gli spettatori presenti alla Crypto.com Arena martedì scorso per assistere al match tra i Los Angeles Lakers di Lebron e gli Oklahoma City Thunder, quando hanno visto il 38enne campione di Akron prendere palla all'altezza della lunetta ed accingersi a realizzare i punti del sorpasso al precedente record di Jabbar, hanno immediatamente impugnato gli smartphone per registrare il video, pur sapendo di rinunciare a godersi nella maniera più genuina possibile un attimo iconico nella storia dello sport.

LeBron James nell’attimo in cui ha fatto la storia del basket NBA

In mezzo a loro peraltro c'è stata una persona che è voluta andare oltre, attirandosi un mare di critiche e insulti, il più riferibile dei quali è stato "idiota". Il rapper Eladio Carrión era a bordo campo, in uno di quei posti riservati a pochissimi e che costano già abitualmente una fortuna per le partite NBA ‘normali', figurarsi per il match del record leggendario di James. Si parla di cifre prossime ai centomila euro. Insomma non solo il 28enne cantante di trap latina e reggaeton aveva sborsato una grossa cifra per stare in prima fila, ma si trovava in una posizione privilegiata e riservata a pochissimi per assaporare il record.

Ed invece, quando LeBron ha preso il pallone, Carrión ha preso anche lui il telefonino in mano come migliaia di altri spettatori presenti nell'arena dei Lakers, ma non si è limitato a quello: si è girato di spalle per immortalare il momento in un video selfie, con se stesso come protagonista in primo piano e James come sfondo. Anche dopo che la retina si è gonfiata facendo esplodere il palazzetto, il rapper – pur girandosi verso il campo – ha continuato a registrare avendo sempre cura di riprendere se stesso e non staccando gli occhi dallo schermo.

Il confronto con l'immobilità totale del fondatore della Nike Phil Knight, che si è goduto l'attimo come nessuno nell'arena senza pensare a telefonini o altro, appartiene evidentemente ad un altro universo rispetto a quello di Eladio Carrión.