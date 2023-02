LeBron James sta per fare un altro record in NBA, prezzi folli: 92 mila dollari per un biglietto LeBron James sta per diventare il giocatore con il maggior numeri di punti nella storia della NBA. Il mito dei Lakers batterà il record del mito Kareem Abdul Jabaar. L’evento potrebbe realizzarsi il 7 febbraio e ci sono dei tifosi appassionatissimi che hanno deciso di sborsare una cifra record per assistere a Lakers-Oklahoma.

A cura di Alessio Morra

LeBron James ha scritto la storia del basket, è uno dei più forti di sempre ed è in procinto di realizzare un altro grandissimo primato. Il fuoriclasse dei Lakers sa bene che quel record sta per arrivare e adesso lo vede da vicino. Sono tutti pronti a celebrarlo. L'americano diventerà il giocatore con il maggior numero di punti nella storia della NBA. I suoi tifosi, coloro che lo idolatrano da tempo, non vogliono perdere quel momento e sono disposti a spendere cifre astronomiche per seguire l'incontro in cui avverrà l'evento. Cifre da capogiro.

A inizio 2020 LeBron James aveva realizzato 37.062 punti. Per superare il mito Kareem Abdul Jabbar aveva bisogno di oltre mille e trecento punto. Il record attuale è di 38.387. LeBron è arrivato in questo momento a 63 punti dall'obiettivo. Così, considerata la sua media punti, 30,6 per partita, e il calendario, si è pensato che il primato sarebbe arrivato il 7 febbraio in occasione della partita tra i Los Angeles Lakers e gli Oklahoma City.

Si è creato per quell'incontro un hype incredibile e così i biglietti di Lakers-Oklahoma sono schizzati a cifre mostruose. I biglietti per gli incontri di NBA di per sé sono già altissimi – quelli attualmente ancora in vendita vanno dai 400 ai 40.000 dollari – ma stavolta si sono superati i limiti. Considerando che alcuni biglietti sono stati venduti a 92.000 dollari. Una cifra mostruosa, che al cambio attuale in euro è sempre una somma altrettanto enorme. Perché sono 85.000 euro.

Ma coloro che hanno speso tutti questi soldi rischiano di subire un'amara beffa. Perché non è così scontato che LeBron James batte il record martedì 7 febbraio in Lakers-Oklahoma City. Perché gli servono 63 punti. Ciò significa che se dovesse confermare la sua media di 30,6 punti potrebbe siglarne proprio 63 tra New Orleans Pelicans e Oklahoma City.

Se non riuscirà a superare il primato il 7 febbraio avrà comunque la possibilità di farlo pochi giorni dopo, ironia della sorte, contro i Milwaukee Bucks, una delle due squadre con cui ha giocato proprio Kareem Abdul-Jabbar.