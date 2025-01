video suggerito

Fa entrare la fidanzata in hotel dentro una valigia prima di una partita: sospeso giocatore di basket Zhang Xingliang, un giocatore di basket del massimo campionato cinese, è stato sospeso con effetto immediato dal suo club dopo che si è scoperto che ha fatto entrare la sua fidanzata di nascosto nella sua stanza d’albergo dentro una valigia prima di una partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una vicenda abbastanza surreale quella che arriva dalla Cina, dove un giocatore di basket della massima serie, Zhang Xingliang, è stato sospeso dopo che si è scoperto che ha fatto entrare la sua fidanzata nella sua stanza d'albergo dentro una valigia prima di una partita. Ad aggiungere grottesco alla vicenda, il fatto che la storia è venuta alla luce grazie alle immagini postate dalla stessa ragazza sui social network cinesi. Immagini poi rimosse, ma quando gli screen già si erano diffusi ovunque, arrivando all'attenzione anche del suo club, con conseguente punizione presa nei confronti del cestista. Adesso non c'è in ballo solo un'assenza temporanea del giocatore, ma il prosieguo della sua stessa carriera.

Zhang Xingliang introduce la sua fidanzata in albergo dentro una valigia prima di una partita

Il piano escogitato dal 20enne Zhang deve essere sembrato perfetto ai suoi occhi: pur di trascorrere con la sua ragazza la notte prima di un incontro di campionato tra i suoi Guangzhou Loong Lions e i Qingdao Eagles (match vinto poi da questi ultimi 103-90 domenica scorsa), il giovane giocatore di basket cinese ha pensato bene di introdurla furtivamente nella sua stanza d'albergo nascondendola in una valigia. Tutto poi svelato dalla stessa compagna con dei post sul social cinese Weibo, immagini esplicite con tanto di lei piegata come una contorsionista nella valigia e foto della coppia in hotel. La ragazza spiegava a corredo che i due avevano "studiato tutta la notte": era stato quello, non altro, il motivo dell'incontro.

Quando ha capito che la diffusione della vicenda avrebbe avuto conseguenze disastrose per il giocatore, la sua fidanzata ha cancellato tutto, ma il danno ormai era fatto. L'operazione – nata come ‘segreta' – in poco tempo non lo era più, visto che tutti ne erano venuti a conoscenza via social: è dunque rapidamente arrivata anche al club del massimo campionato cinese, che qualche ora fa ha annunciato che Zhang sarebbe stato immediatamente rimosso dalla squadra per le prossime partite.

Il club del massimo campionato cinese sospende il giocatore con effetto immediato

"Recentemente Zhang Xingliang, un giocatore del Guangzhou Loong Lions Basketball Club, ha attirato una notevole attenzione pubblica per la sua gestione inappropriata di questioni personali. In seguito a discussioni tra la dirigenza e lo staff tecnico del club, a causa della sua violazione delle norme di gestione della prima squadra del club, Zhang sarà sospeso con effetto immediato dalle partite della prima squadra del club", recita la nota del Guangzhou.

Una decisione che ha portato il giocatore a scusarsi per "l'impatto negativo degli eventi", come è riportato dai media cinesi: "Dopo la comunicazione con la dirigenza e lo staff tecnico del club, Zhang ha sinceramente capito che, in quanto giovane giocatore, deve attenersi a standard più elevati e si rammarica dell'impatto negativo causato dall'incidente. Allo stesso tempo, ha in programma di adottare misure concrete per migliorare se stesso, ha affermato il club". In questa stagione di CBA, Zhang è apparso in 26 partite, con una media di 6,4 punti a gara: adesso arriva uno stop che getta un'ombra sulla sua carriera.