Coppa Italia di Basket oggi in TV, dove vedere Olimpia Milano-Trento e Venezia-Pistoia: orario e canale Inizia l'edizione 2024 della Coppa Italia di Basket: oggi in campo Olimpia Milano-Trento e Venezia-Pistoia. Le partite si potranno potrà seguire in diretta TV e streaming su DMAX, DAZN e Eurosport.

Foto dal profilo di X della EA7 Emporio Armani Milano.

La Coppa Italia di basket edizione 2024 si giocherà dal 14 al 18 febbraio a Torino, alla Inalpi Arena, sempre con la formula della Final Eight. È il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa 2023 di fine settembre, vinta dalla Segafredo Virtus Bologna in finale contro la Germani Brescia.

Partecipano le prime otto classificate al termine del girone d'andata con la formula dell'eliminazione diretta. Il tabellone mette di fronte il primo giorno di gare la Reyer Venezia, testa di serie numero 1, contro l'Estra Pistoia, numero 8, e l'Armani Milano con la Dolomiti Energia Trentino.

Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro su Nove e su DMAX (canali 9 e 52 del digitale terrestre), oltre che su su Eurosport 1 e 2 e in LIVE-Streaming su Discovery+ (disponibili anche on-demand in Re-Live).

Le partite di oggi alle Final Eight di Coppa Italia: il programma e gli orari

Questo il calendario con il programma, gli orari e dove vedere le partite in TV e streaming delle partite di oggi.

EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino – ore 18:00 (DMAX/ Eurosport 2/ Discovery +)

– ore 18:00 (DMAX/ Eurosport 2/ Discovery +) Umana Reyer Venezia – Estra Pistoia – ore 20.45 (DMAX/ Eurosport 2/ Discovery +)

Dove vedere Olimpia Milano-Trento in TV e streaming: il canale in chiaro

L'Olimpia Milano sfida Trento per prendersi il primo posto nelle semifinali della Coppa Italia alle ore 18: la sfida tra la squadra di Ettore Messina e quella di Paolo Galbiati si potrà seguire in diretta TV su DMAX (canale 52 del digitale terrestre), oltre che su DAZN e su Eurosport 1, attraverso una Smart TV cui collegare la connessione Internet con un sistema wireless, come Chromecast, oppure sfruttando le classiche console di gioco. La gara si potrà vedere anche in streaming su DMAX.it, oppure su DAZN e Eurosport attraverso dispositivi mobile.

Venezia-Pistoia oggi in Coppa Italia di Basket, dove vederla in TV e streaming

La Reyer Venezia se la vedrà con la matricola Estra Pistoia, numero 8 ed entrata grazie al successo nello spareggio con Cremona: la sfida si potrà seguire in diretta TV su DMAX, su DAZN e su Eurosport 1, attraverso una Smart TV cui collegare la connessione Internet con un sistema wireless, come Chromecast, oppure tramite le console di gioco. In streaming sarà possibile vederla su DMAX.it, oppure su DAZN e Eurosport attraverso dispositivi mobile.