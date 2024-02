Coppa Italia di basket 2024, il tabellone delle Final Eight e il programma delle partite a Torino Dal 14 al 18 febbraio a Torino si disputerà la Final Eight della Coppa Italia 2024 di Basket. Olimpia Milano e Virtus Bologna le favorite, Brescia campione in carica. Diretta TV disponibile anche in chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A Torino dal 14 al 18 febbraio si disputerà la Final Eight della Coppa Italia 2024, che vede ai nastri di partenza otto squadre. L'Olimpia Milano e la Virtus Bologna sono le favorite. Brescia è detentrice del trofeo. Tutta la manifestazione si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro, oltre che in streaming.

Il tabellone completo e le squadre qualificate

Le otto squadre che erano posizionate nelle prime otto posizioni del campionato al termine del campionato hanno avuto accesso diretto alla Final Eight. Naturalmente in lizza ci sono Milano, Bologna, Venezia e Brescia, detentrice del trofeo. Ma in campo ci saranno anche Napoli, Pistoia, Reggiana e Trento. Dall'alto verso il basso questo è il tabellone della Coppa Italia 2023-2024.

Olimpia Milano-Trento

Venezia-Pistoia

Virtus Bologna-Reggiana

Brescia-Napoli

Il calendario delle Final Eight di Basket 2024: il programma

La final eight della Coppa Italia di basket si disputa tra mercoledì 14 e domenica 18 febbraio. Nelle prime due giornate di gara si tengono i quarti di finale, poi c'è un giorno di stop prima delle semifinali in programma sabato. Domenica la finale.

Mercoledì 14 febbraio: Olimpia Milano-Trento, ore 18

Mercoledì 14 febbraio: Venezia-Pistoia, ore 20:45

Giovedì 15 febbraio: Virtus Bologna-Reggiana, ore 18

Giovedì 15 febbraio: Brescia-Napoli, ore 20:45

Sabato 17 febbraio: semifinali (1ª semifinale ore 18, 2ª semifinale 20:45)

Domenica 18 febbraio: finale, ore 18

Dove vedere le Final Eight di Coppa Italia di basket in diretta TV e streaming

Le Final Eight di Coppa Italia si potranno seguire con diverse modalità. I diritti sono condivisi da Discovery+ e da DAZN. Ciò significa che i rispettivi abbonati avranno la possibilità di seguire tutti gli incontri con le canoniche modalità in streaming o in TV, con Eurosport anche quelli di Sky. Ma tutti e sette gli incontri andranno in onda pure in chiaro sul NOVE o su DMax.

Quanto costano i biglietti per la Coppa Italia di basket a Torino

I biglietti per gli incontri della Final Eight sono ancora disponibili, per acquistarli basta collegarsi sul sito Vivaticket.com. I prezzi per gli incontri dei quarti di finale vanno dai 7 euro (in gradinata) fino ai 63 euro. Non è ancora possibile invece acquistare i biglietti relativi alle semifinali e alla finale.