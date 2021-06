Una notizia inaspettata per i Phoenix Suns. Chris Paul è stato inserito all'interno dei protocolli di salute e sicurezza della NBA ed è stato ufficialmente fermato per un periodo di tempo indefinito. La notizia è stata riportata da The Athletic. Ora Paul dovrà osservare un periodo di isolamento, che tuttavia dovrebbe essere più ridotto in quanto di tratta di un individuo già vaccinato contro il Covid-19. Una brutta notizia per i Suns, con CP3 che potrebbe dover saltare l'inizio delle finali di conference, dove Phoenix affronterà una tra Utah Jazz e Los Angeles Clippers, a partire dal prossimo 20/21 giugno: la NBA non ha ancora ufficializzato il programma per le finali ma ora Phoenix farà il tifo per l’allungamento della serie tra Jazz e Clippers e, in questo modo, permettere a Paul di saltare meno match possibili.

In questo modo ci potrebbero essere i tempi necessari per permettere al 36enne di rientrare in campo, visto che lo stop imposto dai regolamenti della lega varia a seconda delle singole situazioni: Chris Paul, come già detto, è già vaccinato e questo potrebbe permettergli un rientro anticipato. Nelle prossime ore ci saranno notizie più chiare.

Chris Paul nelle 10 partite di questa post-season sta viaggiando con 15.7 punti, 8.7 assist e 4.1 rimbalzi a partita con 50.9/44.4/91.2 al tiro: un vero e proprio uomo in più per i Suns, che non avrebbero mai voluto ricevere la notizia dello stp forzato del playmaker di Winston-Salem. Proprio nel momento in cui Phoenix sembrava in grado di poter proseguire il suo viaggio nei play-off sulle ali dell'entusiasmo è arrivato lo stop per il leader tecnico della franchigia: adesso bisogna capire quanto influire sulle ambizioni di titolo dei ragazzi di Monty Williams. I Phoenix Suns hanno raggiunto la finale di Conference battendo i Nuggets 4-0.