Chi è Dusko Ivanovic, il coach scelto dalla Virtus Bologna dopo le dimissioni di Luca Banchi Dopo la sconfitta in Eurolega contro l'Alba Berlino sono arrivate le dimissioni di Luca Banchi e la Virtus Bologna ha scelto di sostituirlo con Dusko Ivanovic, ex Stella Rossa e Baskonia.

A cura di Vito Lamorte

Dopo la sconfitta in Eurolega contro l’Alba Berlino sono arrivate le dimissioni di Luca Banchi e la Virtus Bologna ha scelto di sostituirlo con Dusko Ivanovic, ex Stella Rossa e Baskonia. Sarà il coach montenegrino a guidare le "Vu Nere" almeno fino al termine della stagione, con opzione per l’anno successivo.

Questo è il comunicato ufficiale della Virtus Bologna sul nuovo coach.

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A comunica di aver raggiunto un accordo con Duško Ivanović fino al 30 giugno 2025. Una Coppa Korac, tre campionati spagnoli, quattro Copa del Rey e una Coppa di Grecia, sono alcuni dei trofei che l’Head Coach di origine montenegrina classe ’57 può vantare nel palmares personale. Negli oltre 30 anni di carriera Coach Ivanovic ha allenato tra le altre Stella Rossa, Panathinaikos, Besiktas, Khimki, Barcelona e Baskonia, proprio alla guida della squadra basca nel 2020 ha vinto il campionato spagnolo insieme ad Achille Polonara e Toko Shengelia. Virtus Segafredo Bologna da il benvenuto a Duško Ivanović nella grande famiglia bianconera.

Chi è Dusko Ivanovic, il nuovo coach della Virtus Bologna

Si è parlato molto di un possibile di un ritorno di Sasha Djordjevic o dell'arrivo di Sasha Obradovic a guidare la Virtus ma la scelta, alla fine, è ricaduta sul 67enne coach montenegrino Dusko Ivanovic, che guiderà le "Vu Nere" almeno fino a fine della stagione con opzione per l’anno successivo.

Ivanović è stato unaguardia negli anni ’80 e prima metà degli anni ’90, prima di diventare allenatore. Ha iniziato con il Friburg Olympic, ultima squadra in cui aveva giocato, e poi ha allenato la Svizzera, Baskonia, Barcellona, la Bosnia Erzegovina, il Panathinaikos, il Besiktas prima di tornare al Baskonia, tra il 2019 e il 2024, con una breve parentesi nella Stella Rossa.

Alla guida della squadra basca nel 2020 Ivanovic ha vinto il campionato spagnolo insieme ad Achille Polonara e Toko Shengelia.