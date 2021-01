La NBA si stringe intorno a Caris LeVert. Il cestista americano classe 1994, fresco di trasferimento dai Brooklyn Nets agli Indiana Pacers, ha trovato una brutta sorpresa proprio in occasione delle visite mediche di rito con la sua nuova squadra. Gli esami infatti hanno evidenziato la presenza di una massa all'interno del rene sinistro di LeVert che è stato immediatamente fermato in attesa di nuovi test che permetteranno di capire se la stessa massa sia di natura tumorale o meno.

Caris LeVert è stato uno dei protagonisti del mercato della NBA. La trade (ovvero lo scambio) tra Nets e Pacers, hanno portato il classe 1994 in Indiana nei giorni scorsi. Inevitabili le visite mediche che si sono rivelate preziose per Lavert. Al giocatore che non vedeva l'ora di unirsi ai suoi nuovi compagni e scendere in campo, è stata riscontrata la presenza di una massa nel rene sinistro. Ora bisognerà capire se questa sia di natura tumorale o, come tutti sperano, no.

In una videochiamata con il sito ufficiale della massima lega di basket americana, la guardia ha dichiarato: "Non mi ero perso nessuna partita in questa stagione. Stavo bene, al 100%. Questa trade ha mostrato e rivelato cosa stava succedendo nel mio corpo, quindi sto guardando le cose nel verso giusto con la consapevolezza che questa trade potrebbe avermi salvato la vita. Credo in Dio e le esperienze della vita mi hanno rafforzato. Non sappiamo se quella che hanno trovato nel mio rene è una massa tumorale, aspettiamo gli esami di approfondimento. È ovvio che mi piacerebbe tornare in campo presto e continuare a giocare, ma adesso non è questa la cosa più importante".

Una nuova prova per un giocatore che è stato già duramente messo alla prova nella sua vita e nella sua carriera. Tanti gli infortuni, con cui ha dovuto fare i conti nel corso della sua esperienza sul parquet, per un LeVert che ha poi perso il padre 10 anni fa, prima che anche sua maglia iniziasse una battaglia contro la sclerosi multipla. E ora la speranza è che non ci sia un'altra battaglia da combattere, altrimenti sicuramente il cestista si farà trovare pronto.