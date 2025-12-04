Caos al Trapani Basket, l’allenatore si dimette e la società non ci sta: “È scappato senza salutare”

Caos totale nel Trapani Shark. La squadra siciliana di basket non ha più un allenatore dopo le dimissioni di Repesa: “È scappato senza nemmeno salutare”. La stella Alibegovic è invece fuori rosa e gli è stata tolta la fascia da capitano.

Caos in casa Trapani Shark Basket. Il club siciliano è nel pieno di una situazione surreale che si è creata proprio nel corso delle ultime ore. La società del presidente Antonini ha comunicato le dimissioni da parte dell’allenatore Repesa, rientrato in Croazia e denunciato per violazione dei termini contrattuali. Allo stesso tempo è cambiato anche il capitano che non sarà più la stella Alibegovic, messo fuori squadra, ma Petrucelli. La squadra – che domenica sarà impegnata a Treviso – senza i 5 punti di penalizzazione inflitti per violazioni amministrative tra la scorsa stagione e quella attuale, sarebbe prima in Serie A. Nella nota ufficiale diramata da Trapani c'è ogni dettaglio del caso:

"L’allenatore croato ha comunicato ieri la sua unilaterale intenzione di risolvere il contratto che lo legava a noi sino al prossimo 30 Giugno 2026, attraverso una lettera in cui accusa pretestuosamente la società di violazione di accordi contrattuali – si legge -. Tali accuse sono totalmente infondate e prive di riscontro, nonché un copia ed incolla di ripetute missive inviate dal suo entourage nel corso degli ultimi 6 mesi. Trapani Shark ha sempre adempiuto regolarmente ai propri obblighi contrattuali e pertanto ha rispedito al mittente la sua ricostruzione dei fatti". A proposito di Repesa ha poi aggiunto: "Ha scelto di abbandonare la squadra a stagione in corso, scappando, senza salutare nessuno, tantomeno quello che definiva il suo “POPOLO”, come già accaduto in numerose occasioni nel corso della sua carriera, rifiutando persino un confronto telefonico diretto con il Presidente Antonini".

Riavvolgendo il nastro il Trapani ha iniziato questo campionato con -4 punti per irregolarità amministrative relative alla passata stagione da scontare però in questo campionato. L'ultimo capitolo di una saga che ha avuto il suo epilogo nelle ultime ore. Due settimane fa poi alla società siciliana è stato inflitto un altro punto di penalizzazione. In tutto ciò si è cominciata a diffondere le voci di difficoltà di gestione della squadra, polemiche col sindaco per la gestione dell'impianto sistemato dallo presidente Trapani, ma anche altro. Durante la pausa nazionali, l'allenatore e il suo vice sono tornati in Croazia ma il suo vice non è più tornato a Trapani mentre il tecnico è rientrato per dare le dimissioni respinte dalla società. Nonostante questo il tecnico è tornato lo stesso in Croazia.

La questione capitano merita un altro punto di attenzione. La fascia tolta ad Amar Alibegović si porta con sé un'altra scia di polemiche. Si parla infatti di Alibegovic come promesso sposo di qualche altra squadra italiana ed è stato messo fuori squadra nonostante fosse la punta di diamante della compagine granata: "Il giocatore viene temporaneamente escluso dalla rosa della prima squadra e continuerà ad allenarsi in disparte fino a nuovo ordine della società". Un autentico peccato perché il Trapani è sicuramente una delle migliori squadre del campionato considerando che senza le penalizzazioni sarebbe primo. I siciliani hanno infatti perso solo una partita e vincendo anche al Forum contro Milano ma la sensazione è che qualcosa si sia rotto e non sarà più così. Nella prossima gara a Treviso ci sarà il terzo allenatore.