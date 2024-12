video suggerito

Caos al palazzetto del Panathinaikos: nove svenimenti e un infarto per l'infortunio di Lessort Scene terribili nel palazzetto di Atene durante Panathinaikos-Baskonia di Eurolega: l'infortunio di Mathias Lessort è stato così grave da avere un impatto scioccante sugli spettatori. Si sono contati nove svenimenti e un infarto: "Non sono riusciti a trovare abbastanza ambulanze per mandare le persone in ospedale".

A cura di Paolo Fiorenza

L'infortunio di Mathias Lessort durante Panathinaikos-Baskonia di Eurolega è stato così grave e orribile a vedersi – la gamba del 29enne francese si è spezzata di netto dopo che era atterrato sul piede di un avversario in seguito un tiro in sospensione – che ha avuto un impatto scioccante sugli spettatori presenti nel palazzetto ateniese. Addirittura sugli spalti di OAKA si sono contati nove svenimenti e un infarto. Il centro della squadra greca ha riportato, secondo i primi esami, la frattura del perone della gamba sinistra: si era all'inizio del terzo quarto, il match è stato interrotto non solo per le cure di cui aveva bisogno il giocatore, ma anche perché diverse persone presenti avevano necessità dell'aiuto del personale medico.

L'allenatore del Panathinaikos: "Nove persone sono svenute e un'altra ha avuto un attacco di cuore"

La portata dello sgomento che è calato sull'impianto – per le terribili scene e le urla di dolore del giocatore – è data dalle parole post partita di Ergin Ataman: l'allenatore del Panathinaikos ha detto che "nove persone sono svenute e un'altra ha avuto un attacco di cuore. Non sono riusciti a trovare abbastanza ambulanze per mandare le persone in ospedale". Dopo la lunga pausa, l'incontro è ripreso in un'atmosfera surreale e gelida, qualcosa di innaturale per OAKA che è sempre un catino ribollente di tifo: ha vinto il PAO 104-69, ma il risultato finale è davvero passato in secondo piano.

Al termine della partita, essendo ormai chiara la gravità dell'infortunio di Lessort, i giocatori di entrambe le squadre si sono riuniti al centro del campo per pregare tutti assieme per lo sfortunato cestista francese.

Lessort in ospedale col figlio dopo la frattura del perone: "Tornerò più forte che mai"

Successivamente l'intera squadra del Panathinaikos si è recata in ospedale per stare assieme al compagno, che non si è mai separato dal figlio piccolo. Il ragazzino, buttatosi a terra disperato per non guardare al momento dell'infortunio del padre, era stato confortato in campo da Juancho Hernangomez, che è stato anche il primo dei giocatori che – vista la sua vicinanza all'azione – si è reso conto della gravità dell'infortunio.

Lessort ha poi postato – oltre ad una foto sull'ambulanza col figlio – un messaggio in cui ha espresso gratitudine per tutto il sostegno ricevuto e fiducia nel ritorno in campo: "Quello che non ti uccide ti rende più forte! Grazie per tutti i messaggi e le preghiere, vi amo tutti. Tornerò più forte che mai", ha scritto.

Il coraggio del francese era già emerso al momento dell'uscita dal campo, quando – pur con dolore fortissimo – si era rialzato ed era corso negli spogliatoi saltando su una gamba sola e col piede sinistro penzolante. Una grave perdita per il PAO: finora in stagione Lessort aveva una media di 13,6 punti e 7,1 rimbalzi, tornerà in campo tra qualche mese.