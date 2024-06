video suggerito

Apoteosi Olimpia, Milano è campione d’Italia di basket, battuta la Virtus 3-1 nella serie finale Straordinario successo dell’Olimpia Milano che si prende il terzo scudetto consecutivo della serie A di basket, il 31° della sua storia. In gara 4 schiantata la Virtus Bologna in una serie finale conclusasi 3-1 per le Scarpette Rosse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Apoteosi per la Milano del basket che festeggia lo scudetto 2023-2024 dell'Olimpia che si prende così il 31° titolo tricolore della sua straordinaria storia. Schiantata nella serie finale 3-1 la Virtus Bologna. Una prova di forza impressionante con una gara 4 praticamente mai in discussione, finita 85-73. L'allungo decisivo nel secondo quarto indirizzando il match verso il successo per la squadra di Ettore Messina che si prende il terzo Scudetto consecutivo.

Lo scudetto 2023-2024 è arrivato grazie al punteggio di 85-73 con cui l'Olimpia si è aggiudicata gara-4 della serie di finale sul parquet casalingo del Forum di Assago, ovviamente sold-out. Per gli uomini di Messina apoteosi tricolore contro le Vu Nere di coach Banchi che hanno provato fino alla fine a prolungare la serie, dovendo alla fine chinare la testa ancora una volta all'EA7: da tre anni di fila, Bologna infatti ha sempre perso la sfida per il titolo contro Milano. Mattatore di serata con ben 30 punti, Nikola Mirotic, top-scorer della serata, oltre a 10 rimbalzi e 12 falli subiti. E' stato lui il fattore scudetto con un primo tempo devastante e la giocata decisiva nell'ultimo quarto, quando la Virtus si era riavvicinata a -9.

Il tabellino di Olimpia-Virtus, Gara 4 Serie Scudetto 2024-2025

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 85-73 (22-23, 46-36, 66-50, 85-73)

Olimpia Milano: Bortolani n.e, Tonut 7, Melli 12 (9 reb), Napier 3 (6 ast), Ricci n.e, Flaccadori 9, Hall 8, Caruso n.e, Shields 10, Mirotic 30 (12 reb), Hines 2, Voigtmann 4. Coach Messina.

Virtus Bologna: Cordinier 21, Lundberg 12, Belinelli, Pajola 2, Mascolo, Shengelia 4, Hackett 5, Mickey, Polonara 12, Zizic, Dunston 8, Abass 9. Coach Banchi.

Note: 51.9-56.1% tiri da due punti, 45-20% tiri da tre punti, 85.7-75% tiri liberi, 34-31 rimbalzi, 19-18 assist, 14-11 palle perse, 5-8 palle recuperate.