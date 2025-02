video suggerito

Altri grossi scambi nella notte NBA, giocatori avvisati da un tifoso: "Li abbiamo rapinati" Continua frenetico il mercato NBA a poche ore dalla deadline: i Miami Heat hanno ceduto Jimmy Butler ai Golden State Warriors in cambio di Andrew Wiggins, un affare che i giocatori di Miami hanno appreso in tempo reale durante la partita contro i Philadelphia 76ers. Un tifoso in prima fila ha avvisato Tyler Herro e Kevin Love dei termini dell'operazione: "Li abbiamo rapinati!". Giocatori non molto convinti…

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo il clamoroso scambio che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers e Anthony Davis ai Dallas Mavericks, continuano frenetici i movimenti di mercato nel basket NBA quando ormai manca pochissimo alla deadline di stasera alle ore 21 italiane. Nella notte i Lakers si sono portati a casa il lungo di cui avevano bisogno (l'ottimo Mark Williams degli Charlotte Hornets in cambio del rookie Dalton Knecht e di Cam Reddish), i Toronto Raptors hanno preso Brandon Ingram dai New Orleans Pelicans in cambio di Bruce Brown, i Milwaukee Bucks hanno scaricato il non più affidabile Khris Middleton ai Washington Wizards avendone in cambio un altro tiratore come Kyle Kuzma. E poi c'è stata l'attesissima mossa dei Golden State Warriors, che provano a capitalizzare gli ultimi anni buoni di Steph Curry e Draymond Green mettendogli vicino Jimmy Butler, da tempo ai ferri corti coi Miami Heat. Uno scambio che è stato annunciato in tempo reale ai giocatori di Miami in panchina durante la partita coi 76ers da un tifoso che era seduto alle loro spalle.

Questa è la NBA: i giocatori possono essere ceduti senza che possano mettere bocca nella vicenda o porre il veto (tranne rarissime eccezioni inserite nei contratti, vedi Bradley Beal), anzi nella maggior parte dei casi neanche sanno delle trattative in atto e restano sorpresi – come tutti – dall'annuncio della trade. A quel punto null'altro possono fare, se non le valigie per cambiare squadra, città, vita. Con tanti saluti alle amicizie fatte, ai rapporti creati, al possibile downgrade di ambizioni della squadra dove si finisce.

Jimmy Butler passa dai Miami Heat ai Golden State Warriors: un tifoso annuncia lo scambio a Herro e Love

Un esempio spettacolare di come funzionino le cose nella National Basket Association si è verificato stanotte, quando i giocatori dei Miami Heat – dopo che uno dei loro compagni di squadra, Butler, è stato ceduto in un affare colossale – sono venuti a conoscenza dell'accordo coi Warriors tramite un tifoso seduto a bordo campo durante la loro partita in casa dei Philadelphia 76ers, cui Butler non ha preso parte perché precedentemente sospeso dal club. Dopo che lo scambio è stato annunciato in breaking da un insider di ESPN, un tifoso seduto in prima fila dietro la panchina ha condiviso la notizia con tre giocatori degli Heat: Tyler Herro, Kevin Love e Jaime Jaquez Jr.

La trade ha coinvolto più squadre: Jimmy Butler ai Warriors, Andrew Wiggins, PJ Tucker e una prima scelta 2025 agli Heat, Dennis Schroder a Utah, Kyle Anderson a Toronto, Josh Richardson e Lindy Waters a Detroit. Il tifoso ha commentato lo scambio dal punto di vista di Miami dicendo ai giocatori seduti davanti a lui in panchina "li abbiamo derubati!", suscitando reazioni diverse da parte di tutti. Jaquez, a bocca aperta, è sembrato sbalordito dall'operazione, Herro continuava a guardare il tifoso incredulo e Love continuava a chiedere dettagli sullo scambio, peraltro non sembrando molto convinto della "rapina"…