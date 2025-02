video suggerito

Luka Doncic passa ai Los Angeles Lakers in cambio di Anthony Davis a Dallas! NBA sotto shock Una notizia clamorosa scuote il mondo dello sport: Luka Doncic passa ai Los Angeles Lakers in cambio di Anthony Davis ai Dallas Mavericks.

A cura di Paolo Fiorenza

Era già notte negli Stati Uniti, quando è arrivata la notizia che ha sconvolto non solo la NBA, ma tutto il mondo dello sport: Luka Doncic passa ai Los Angeles Lakers in cambio di Anthony Davis ai Dallas Mavericks, con altri giocatori coinvolti. Si tratta senza mezzi termini di uno degli scambi più clamorosi della storia della National Basket Association. L'intera trade prevede che la franchigia californiana dia ai Mavs Anthony Davis, Max Christie e una prima scelta al draft in cambio di Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris, in uno scambio a tre squadre che include anche gli Utah Jazz.

La notizia dello scambio è stata così sconvolgente che molti hanno ipotizzato che l'account di Shams Charania, il giornalista che l'ha data per prima, fosse stato hackerato: nessuno davvero poteva crederci. Invece era tutto vero, come poi confermato da altre fonti. Una vicenda letteralmente uscita dal nulla, senza alcuna avvisaglia in tal senso, anche perché Davis sta giocando una grande stagione, contribuendo al buon record dei Lakers, oltre al solito strepitoso LeBron James che a 40 anni continua a sfidare le leggi del tempo e adesso si troverà a condividere il campo con quello che a tutti gli effetti sarà il suo erede per perpetuare a Los Angeles lo ‘show time'.

Neanche gli stessi giocatori coinvolti erano a conoscenza dello scambio, nessuno di loro lo aveva chiesto. La mossa ha dunque colto di sorpresa il 25enne Doncic, ma anche lo stesso LeBron che era fuori a cena quando la notizia è uscita, dopo aver guidato poco prima i Lakers alla vittoria sul campo dei New York Knicks. Il che è indicativo, visto quanto il nativo di Akron abbia voce anche nel costruire la squadra gialloviola.

È chiaro che dal punto dei vista dei Lakers, si tratta di un'operazione che guarda al futuro, probabilmente sacrificando la possibilità di vincere quest'anno, visto che adesso si ritrovano con una squadra molto sbilanciata sul backcourt e senza un giocatore super solido come Davis, anche se con una coppia LeBron-Doncic nulla si può escludere. Tra l'altro il cinque volte All-Star sloveno attualmente è fermo ai box per un infortunio al polpaccio.