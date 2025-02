La reazione di Doncic dopo la notizia del suo passaggio ai Lakers: “Pensavo fosse il primo aprile”

video suggerito

Luka Doncic ha raccontato la sua prima reazione mentre era a telefono e gli stavano comunicando il suo passaggio ai Los Angeles Lakers: "Ho controllato che non fosse il primo aprile"

A cura di Vito Lamorte

Luka Doncic ha raccontato la sua prima reazione mentre era a telefono e gli stavano comunicando il suo passaggio ai Los Angeles Lakers: "Stavo quasi dormendo, così quando ho ricevuto la chiamata ho dovuto controllare che non fosse il primo di aprile. All'inizio non ci credevo, davvero, ed è stato un grande shock. È stato un momento difficile per me. Dallas era casa mia. È stato molto difficile, soprattutto il primo giorno. Mi è sembrato che le ultime 48 ore fossero un mese, come se due giorni fa fossero un mese".

Nel corso della sua presentazione come nuovo giocatore dei Lakers, dopo il sorprendente scambio con i Dallas Mavericks che ha portato in Texas Anthony Davis, il cestista sloveno ha rivelato che inizialmente non aveva creduto alla notizia: "Tutti erano sorpresi, quindi potete immaginare quanto lo fossi io".

La prima reazione di Doncic dopo la notizia del suo passaggio ai Lakers: "Pensavo fosse il primo aprile"

La prospettiva di giocare al fianco di LeBron James per la franchigia più iconica dell'NBA è un "sogno che si avvera" e ha rivelato che è stato uno dei primi a contattarlo dopo la notizia dello scambio: "Mi ha chiamato subito, lui era a New York. Non abbiamo parlato molto. Mi ha detto: ‘Capisco cosa stai provando', ma è stato davvero gentile a chiamarmi subito per darmi il benvenuto a Los Angeles".

Alla domanda sull'obiettivo che vuole raggiungere a Los Angeles, Doncic ha risposto: "Certo. Per vincere il campionato. Non si viene qui per altro. Ho tutto da dimostrare e l'obiettivo è vincere il campionato".

Pelinka: "Doncic ai Los Angeles Lakers è un evento sismico nella storia dell'NBA"

Il direttore generale dei Lakers, Rob Pelinka, ha dichiarato che l'arrivo di Doncic a Los Angeles segna una nuova era per il club e della NBA: "Credo che l'unione di Luka Doncic con i Los Angeles Lakers sia un evento sismico nella storia dell'NBA".

Pelinka non ha ipotizzato una data d'esordio di Doncic con i Lakers, visto che il giocatore sta recuperando da un infortunio al polpaccio: "Abbiamo una superstar globale di 25 anni che salirà sul palcoscenico del marchio di basket più popolare e influente del mondo. E credo che quando queste due forze potenti si uniscono, il basket diventa una gioia per il mondo, perché è così che Luka gioca".