Doncic sa dei Lakers e scoppia in lacrime: aveva appena comprato una casa da 15 milioni a Dallas Emergono retroscena sulla clamorosa trade che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers. Il campione sloveno non si aspettava di dire addio ai Dallas Mavericks.

A cura di Marco Beltrami

Non si parla d'altro nel mondo del basket se non della trade che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers e Anthony Davis ai Dallas Mavericks. Il primo ad essere sorpreso del clamoroso scambio è stato proprio il diretto interessato sloveno che si è ritrovato a cambiare casacca in mondo inaspettato. Una conferma di questo è nel fatto che avesse deciso di fare un investimento eccezionale, acquistando una casa da ben 15 milioni a Dallas.

Doncic sorpreso per la trade che lo ha portato da Dallas ai Los Angeles Lakers

La prospettiva di poter giocare al fianco del suo idolo LeBron James è un motivo d'orgoglio per Luka Doncic che però non lascia certamente a cuor leggero i Mavericks. Proprio un ex campione della formazione texana, ovvero Chandler Parsons è stato molto critico il modo in cui la società ha gestito l'operazione. Non tenendo conto in nessun modo delle esigenze di Doncic, ma quasi mettendolo di fronte ai giochi fatti con i Lakers.

Queste le sue parole in occasione del programma Run It Back di FanDuel: "Il mio problema è professionalmente come hanno gestito l'operazione. La maggior parte di quei giocatori stellari hanno contatti con la dirigenza e con la proprietà, anche su quello che può succedere. Trovo estremamente irrispettoso, orribile e pessimo il fatto che abbiano fatto questo: il tizio in questione (Doncic, ndr) ha appena comprato una casa da 15 milioni di dollari. A quanto pare, ha pianto quando l'ha scoperto".

Un legame speciale quello tra i Doncic e i Mavericks che erano l'unica squadra per cui ha giocato da quando è arrivato nella NBA nel 2018. Qui è diventato uno delle stelle della pallacanestro mondiale, con una partecipazione nelle finali, il premio di Rookie of the Year, un titolo di miglior realizzatore, cinque selezioni All-NBA e cinque presenze all'All-Star Game. Sembrava destinato a diventare ancora di più la colonna di Dallas e invece ora si ritrova in gialloviola, con la necessità anche di vendere la costosa abitazione che aveva appena acquistato.

Perché Doncic aveva comprato casa a Dallas

Una scelta legata anche alla necessità di tagliare con il recente passato per Doncic. Quest'ultimo infatti aveva subito un furto nella sua precedente abitazione, diventando così l'ennesimo atleta famoso vittima di situazioni del genere. Dopo Joe Burrow, Travis Kelce, Patrick Mahomes e altri, anche Doncic era diventato vittima dei malviventi. Dallas era la sua seconda casa, e allora ecco la necessità di una nuova residenza stellare che ora però non potrà godersi, visto che dovrà spostarsi a Los Angeles.