sport
video suggerito
video suggerito

Achille Polonara, c’è la data del trapianto di midollo osseo: “Trovata una ragazza compatibile al 90%”

Achille Polonara si potrà sottoporre al trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia mieloide diagnosticatagli a giugno 2025: “Sono stato fortunato, si tratta di una americana che abbiamo contattato subito. Dopo un nuovo ricovero e un ciclo di chemio tra il 23 e il 24 settembre ci sarà l’intervento”
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Per Achille Polonara è arrivata la notizia più attesa e bella che potesse raggiungere l'ex ala della Virtus Bologna e oggi a Sassari: è stata trovata una ragazza, americana, che è compatibile al 90% per poter fare il trapianto di midollo osseo. A confermarlo lo stesso azzurro che ha anche sottolineato come l'operazione sia praticamente imminente: "Al massimo il 23 o il 24 settembre… siamo riusciti a metterci in contatto subito". L'intervento è necessario e fondamentale per poter contrastare l'avanzare della leucemia mieloide diagnosticata a metà giugno 2025.

Polonara e la leucemia: "Sono stato fortunato, il trapianto tra il 23 e il 24 settembre"

Prima il ritorno a casa, a Bologna,  un tuffo immersivo tra affetti e amici dopo mesi di lontananza per le cure in Spagna a Valecnia dove le strutture sono all'avanguardia. Poi la notizia più bella: Achille Polonara potrà sottoporsi all'intervento chirurgico necessario per combattere la leucemia, perché si è trovato un donatore compatibile: "Si tratta di una ragazza americana" ha spiegato al Corriere, "sono fortunato, Ce n'erano due al 90 per cento ma lei è stata contattata subito". C'è anche una data da segnare in rosso sul calendario: "Dopo il nuovo ricovero dovrò fare un ciclo di chemioterapia che durerà 5-6 giorni. Il trapianto dovrebbe avvenire attorno al giorno 23-24 settembre".

Polonara pronto a tornare: "La sfida è giocare ancora, ho rifiutato il ruolo di scout"

Per Polonara il dramma è incominciato a inizio estate, durante la corsa allo scudetto con la Virtus Bologna, poi la firma per Sassari, quindi lo stop duro e forzato: "Il ricordo più bello della finale è quando tutta la squadra e lo staff sono venuti sotto casa mia una volta scoperto della malattia. Aspettavo quelle partite con ansia come se avessi dovuto giocare io, ero carico e gasato. Poi ho ammirato la coerenza della società" sottolinea Polonara che ha firmato con Sassari: "Non rientravo più nel progetto a prescindere dalla malattia. Ho rifiutato un eventuale ruolo da scout, la mia scommessa è tornare a giocare ancora".

Leggi anche
Polonara: "Vorrei svegliarmi senza il pensiero della malattia. Dopo la chemio farò il trapianto"

Polonara e l'affetto del basket: "La Nazionale e Pozzecco sono stati straordinari"

Affetto e solidarietà dal mondo del basket che si è rinnovata durante gli ultimi Europei con le parole di Pozzecco e tutto il calore dei compagni in Nazionale: "I miei compagni di Nazionale e Pozzecco… le loro chiamate prima delle partite mi hanno dimostrato un affetto enorme. Anche il popolo greco sui social è stato carinissimo nei miei confronti, mi hanno sostenuto tantissimo e l’ho apprezzato molto". E ora una piccola luce in fondo al tunnel: "Non nego di aver passato momenti durissimi, mia moglie e i miei figli mi hanno spinto a guardare avanti con positività"

Basket
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Allegri si rivede in TV dopo il rosso in Milan-Bologna e spiega tutto: salvato dalla giacca
Max espulso, si toglie la giacca e va su tutte le furie per un rigore assegnato e tolto al Milan
Marcus Thuram ha detto ai compagni perché rideva col fratello dopo il gol della Juve: li ha convinti
Perché Sommer può perdere subito il posto nell'Inter in Champions dopo il ko contro la Juventus
Lazio ko col Sassuolo, Sarri furioso diserta la sala stampa e torna a Roma da solo: cos'è successo
Perché l'arbitro Colombo non ha annullato il gol di Adzic in Juve-Inter dopo aver visto questo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views