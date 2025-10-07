Yusuf Dikec l’ha rifatto, vince l’oro alla European Champions League: sempre con la mano in tasca

Yusuf Dikec lo ha rifatto: dopo aver conquistato l'argento olimpico a Parigi 2024 nella pistola 10 metri aria compressa a squadre, il 56enne campione turco si è preso la medaglia più preziosa, l'oro, ai recenti European Champions League 2025, sempre dalla medesima distanza, i dieci metri, e sempre con il suo stile oramai divenuto iconico, da ragioniere in gita: occhiali d vista, maglietta e mano in tasca. Tutto ciò che alle ultime Olimpiadi lo aveva consacrato a vero e proprio mito, diventando un idolo con il suo essere normale in uno sport dove la tecnologia e le innovazioni hanno storicamente sempre avuto un ruolo fondamentale.

Dikec è medaglia d'oro a squadre con il suo stile inconfondibile: "Una gara dura e impegnativa"

Dikec non si è smentito né sconfessare e così si è presentato a Istanbul per una tre giorni internazionale di tiro per la tappa turca della Champions League europea e davanti al proprio pubblico si è preso la medaglia d'oro. L'ex sottufficiale in pensione è salito sul podio con il suo stile di tiro unico, "Oro conquistato al termine di una gara impegnativa di tre giorni", ha scritto poi felice sui social media. Dikec ha gareggiato insieme al connazionale Mustafa Inan nella pistola ad aria compressa a squadre da 10 metri e insieme hanno sconfitto in finale i tedeschi Christian Reitz e Paul Froehlich. Come da copione poi, Dickec e Inan hanno festeggiato la vittoria con la posa diventata virale ai Giochi parigini: le braccia tese e le dita che simulavano, appunto, una pistola.

Chi è Dikec, in tiratore turco ed ex sottufficiale in pensione che spara con la mano in tasca

Il tiratore turco Yusuf Dikec era diventato una delle stelle assolute durante le ultime Olimpiadi di Parigi, più per l'argento vinto nella gara di pistola ad aria compressa a squadre mista da 10 metri con la Nazionale turca, quanto per il suo stile di gara che aveva esaltato tutti. Di fronte a compagni e avversari muniti degli ultimi ritrovati tecnologici per migliorare la mir, Dikec si è presentato in maglietta, occhiali normali da vista, senza le lenti sofisticate e sempre con una mano in tasca. "La mia posa di tiro rappresentava molto bene lo spirito olimpico: fair play, semplicità, chiarezza e naturalezza. Ecco perché ha attirato così tanta attenzione" aveva poi commentato sulla scia del successo. "Non ho mai avuto bisogno di quell'attrezzatura. Sono naturale. Un tiratore naturale". Capace di vincere medaglie con una mano in tasca.