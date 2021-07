Karsten Warholm entra nella storia dell'atletica e segna un nuovo record del mondo nei 400 ostacoli. L'atleta norvegese, davanti al proprio pubblico di Oslo, nel corso del round della Norwegian Diamond League, ha abbassato di 8 centesimi (46'70) il record fissato a Barcellona da Kevin Young nel 1992. Dopo 29 anni la sua performance ha fatto impazzire di gioia gli oltre 5000 spettatori presenti che hanno potuto ammirare la straordinaria impresa di Warholm.

L'atleta norvegese è partito subito fortissimo incentrando immediatamente tutte le attenzioni su di lui. Warholm è scattato subito in maniera brillante prendendo subito il pieno possesso della pista. Ha calcolato alla perfezione i tempi di attacco agli ostacoli ed è stato bravo a mantenere lo stesso passo fino al traguardo infliggendo distacchi pesantissimi a tutta la concorrenza.

Impossibile staccare gli occhi di fronte a questa sua straordinaria prova di forza. Partendo a tutta velocità dalla corsia 7, Warholm ha surclassato i suoi avversari e non ha mai vacillato nel tentativo di impostare un gun time di 46,70. Al termine della gara è scoppiato in lacrime, quasi incredulo su quella pista e in uno stadio che lo ha osannato per tutto il tempo. La scorsa settimana invece, era stato Rai Benjamin a correre in 46,83 alle prove olimpiche degli Stati Uniti a stabilire il secondo tempo più veloce della storia.

C'è solo un terzo atleta, il qatariota Abderrahmane Samba, che è stato in grado di scendere sotto i 47″ sulla distanza. Quella di Warholm però resta davvero una performance straordinaria. Il norvegese ha corso il suo primo 400 metri ostacoli in questo 2021. La prossima settimana poi ci sarà un duello con Rai Benjamin a Monaco prima di correre la finale olimpica a Tokyo il prossimo 3 agosto che sarà tutta da gustare vista la straordinaria forma di questi atleti.