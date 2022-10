Vince l’oro europeo a 15 anni, torna al liceo e trova un’accoglienza da sogno: il pasillo d’onore Il 15enne irlandese Tadgh O’Donnell non immaginava neanche lontanamente cosa aveva organizzato per lui la sua scuola vicino Dublino per accoglierlo dopo la vittoria nei campionati Europei juniores di boxe: “Mia madre mi ha accompagnato in macchina perché ero in ritardo e non mi ha detto una parola”.

Tadgh O'Donnell pensava che una gioia come la vittoria ai campionati Europei juniores di pugilato non gli sarebbe ricapitata in tempi brevi, semplicemente perché non poteva sapere cosa aveva apparecchiato il suo liceo per accoglierlo al suo ritorno. Il 15enne irlandese probabilmente non dimenticherà mai quello che ha trovato ad attenderlo quando si è ripresentato col suo zainetto in spalla alla Temple Carrig Secondary School di Greystones, vicino Dublino.

In un video che ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni, si vedono centinaia di studenti che applaudono e si congratulano con O'Donnell mentre passa tra la folla disposta su due file, esattamente come accade per il ‘pasillo d'onore' che siamo abituati a vedere in Spagna quando una squadra intende omaggiare un altro club per un successo prestigioso. Il ragazzo davvero non si aspettava tutto questo: al suo passo spedito faceva da contraltare il sorriso umile, un po' imbarazzato ma immensamente orgoglioso.

Se pensava che l'accoglienza all'esterno dell'istituto fosse già abbastanza da raccontare ai nipotini, O'Donnell una volta entrato nel liceo ha capito che quello non era ancora niente. Il corridoio d'onore è infatti proseguito – mentre stringeva le mani protese a lui – fino a scendere la scalinata che lo ha condotto nell'aula magna della scuola, dove gli applausi sono diventati fragorosi, alla presenza dello stato maggiore della Temple Carrig Secondary School.

"Non potremmo essere più orgogliosi di Tadgh O'Donnell", ha detto l'istituto, che ha demandato al responsabile dell'educazione fisica e allenatore di rugby del ragazzo, Mark Crean, l'organizzazione del ‘pasillo'. "Non me l'aspettavo affatto – ha poi spiegato il 15enne fresco campione europeo di boxe – Mia madre mi ha accompagnato in macchina perché ero in ritardo e non ha detto una parola".

Il giovane campioncino irlandese ha vinto il titolo continentale di pugilato juniores battendo il polacco Fabian Pawel Urbanksk 5-0 in finale, dopo aver sconfitto – nel corso del torneo svoltosi in Italia – avversari provenienti da Armenia, Italia, Cipro e Inghilterra. La medaglia d'oro di Tadgh arriva solo cinque anni dopo aver infilato per la prima volta un paio di guantoni da boxe al Four Kings Boxing Club di Wicklow, una città che ha una lunga tradizione in fatto di formazioni di pugili che hanno difeso i colori dell'Irlanda negli anni.